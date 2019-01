Holpriger Start für Wasserverband: Bürgermeister ruderte zurück

Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Das war knapp. So hatte sich das der Schwazer Bürgermeister Hans Lintner am Mittwochabend nicht vorgestellt. Er wollte die Statuten für die Gründung des Wasserverbandes beschließen. Und somit zugleich als erste von 13 Gemeinden dem Verband beitreten. Einige Stunden zuvor war Lintner (VP) im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung noch zuversichtlich, dass alle mitziehen. Eine Einstimmigkeit sei ihm wichtig: „Wir wollen als größte Gemeinde zeigen, dass wir uns zum Hochwasserschutz bekennen, und ein Signal für alle anderen setzen.“ Doch es kam anders.

Die Freiheitlichen beantragten, den Punkt von der Tagesordnung zu nehmen. Auch die Grünen stimmten dafür. Doch die Mehrheit mit BM Lintner sprach sich dagegen aus. „Wir sind für den Hochwasserschutz, aber diese Vorgehensweise ist einfach nicht okay“, stellte StR Emil Danler (FP) klar. Am Montag gab es eine Forst- und Landwirtschaftsausschusssitzung, bei der die von der Stadt engagierte Firma INN die ausgearbeiteten Statuten präsentierte. Drei Punkte will der Schwazer Gemeinderat unbedingt drinhaben:

Grundbesitzer: Planung erfolgt mit einem verbindlichen Beteiligungsmodell und mit der Zustimmung der betroffenen Eigentümer.

Alpine Retention: Vor jeder Maßnahme sollen verbindlich Alternativen geprüft werden – vor allem alpine Retentionspotenziale.

Kostenverteilung: Bei alternativen Maßnahmen müssen Beitragspflicht und Stimmrechte angepasst werden.

Diese Punkte wurden nach der Ausschusssitzung in den jeweiligen Klubs präsentiert. „Doch heute fehlen plötzlich in der Formulierung wichtige Wörter – wie, dass die Alternativenprüfung verbindlich ist“, sagte StR Viktoria Gruber (Grüne). Auch laut Danler entspreche der Antragstext nicht dem, was im Ausschuss festgelegt wurde. „Wenn jemand die deutsche Semantik und Grammatik beherrscht, versteht er die Punkte“, entgegnete Lintner scharf. Es sei juristisch korrekt formuliert worden und die Firma INN habe nur zwei Sätze zusammengefasst. Inhaltlich habe sich nichts geändert.

Beide Versionen liegen der TT-Redaktion vor. Aus „konkreter und verbindlicher Alternativenprüfung“ wurde im Antrag eine „konkrete Alternativenprüfung“. Auch beim Beteiligungsmodell der betroffenen Grundeigentümer fiel das Wort „verbindlich“ in der Antragsversion weg.

Stadtchef Lintner wollte den Beschluss nicht vertagen und appellierte mehrfach an die Gemeinderäte. Doch auch in den eigenen Reihen gab es Verunsicherung. „Ich möchte festhalten, dass wir das schon wollen, dass diese Punkte verpflichtend sind. Wenn das juristisch anders formuliert werden soll – dann okay. Aber für uns ist das verbindlich“, sagte VBM Martin Wex. GR Hermann Weratschnig erklärte, dass man seitens der Grünen nichts gegen einen einstimmigen Beschluss habe, aber nur mit der ursprünglichen Version der Statuten.

BM Lintner willigte schließlich ein, die Formulierung von der Sitzung am Montag zu beschließen. „Das ist ja nichts anderes als das, was jetzt vorliegt. Wenn jemand sagt, da fehlt ein Vokabel – das ist bedeutungslos“, sagte Lintner. Er bot an, den Antrag abzuändern, und fragte Richtung Grüne und Freiheitliche: „Seid’s ihr dann dabei?“

Einstimmig wurden die Statuten beschlossen. Das erste Mitglied des Wasserverbandes ist also fixiert.