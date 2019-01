Martinsbühel: Land erhöht Druck auf Orden

Innsbruck, Zirl – Das, was hinter den Mauern des einstigen Mädchenheims Martinsbühel in Zirl (samt angeschlossener Sonderschule) alles passiert ist, mag man sich im Detail nicht ausmalen. Fakt ist – in diesem Missbrauchsskandal sind bereits Untersuchungen im Rahmen einer Opferschutzkommission erfolgt und Wiedergutmachungszahlungen erfolgt. Und doch harrt dieses dunkle Kapitel immer noch einer umfassenden Aufarbeitung. Auch, weil sich der damals zuständige Orden der Benediktinerinnen nach wie vor weigert, sich an einer Aufklärung zu beteiligen.

Auch unter dem Eindruck einer im Landtag eingelangten, von 2500 Personen unterstützten Petition, musste die Landesregierung gestern handeln. Und so verkündete Landeshauptmann Günther Platter (VP) im Anschluss an die Regierungssitzung, dass noch kommende Woche – aufbauend auf den einstigen Erkenntnissen – eine „Dreier-Kommission“ eingerichtet werden soll. Diese soll sich aus Vertretern des Landes, der Diözese und des Ordens zusammensetzen. Diese Vorgangsweise sei mit Bischof Hermann Glettler akkordiert, so Platter. Und er richtet einen eindringlichen Appell an die Ordensspitze: „Es darf hier kein Pingpong-Spiel geben. Der Orden soll sich beteiligen, damit wir zu einer raschen Aufklärung kommen.“

Hier hakt FP-Klubobmann Markus Abwerzger ein: „Da die ehemaligen Nonnen nichts bezüglich Aufarbeitung der Vorfälle wissen wollen, sind nun kirchenrechtlich die diesbezüglichen Instanzen zur Verantwortung zu ziehen.“ Das wäre laut FP der Abt der Benediktinerabtei von Engelberg und die Ordenskongregation in Rom.

Doch auch wenn der Orden absagt, die Kommission werde so oder so eingesetzt, versichert Platter. Das Aufgabenspektrum werde ausgearbeitet. Die Landesregierung erwartet sich, dass nicht nur der Kontakt zu den Opfern und den noch lebenden Verantwortlichen des Ordens hergestellt, sondern auch, dass das Umfeld von Martinsbühel in die Erstellung eines Gesamtbildes miteinbezogen werde. „Wir wollen eine breite Aufklärung haben“, betonte Platter.

Dass die schwarz-grüne Regierung einerseits eine Kommission einsetze, während der schwarz-grün dominierte Landtag einen eigenen U-Ausschuss ablehnt, will Platter nicht kommentieren. Für Letzteres sei der Landtag zuständig. LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) sieht in der Kommission gegenüber einem U-Ausschuss die bessere Variante: „Weil es hier auch um Verantwortung geht.“ (mami)