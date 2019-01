Immunität von Oberhofer aufgehoben, AK-Wahl im Karfreitagsfieber

Die Klage der drei Funktionäre des Tourismusverbands Alpbachtal-Seenland – Aufsichtsratschef Frank Kostner, Geschäftsführer Markus Kofler und Obmann Johannes Duftner – gegen NEOS-Klubchef Dominik Oberhofer in der Tesla-Affäre sorgt für Gesprächsstoff. Schließlich könnte die Klage nach hinten losgehen. Es geht um das umstrittene Leasing des Elektro-Luxusfahrzeugs (Wert: 118.000 Euro) für den Geschäftsführer. Denn die mehrfach protokollierte und jetzt in der TT bestätigte Aussage von TVB-Vorstandsmitglied und Bürgermeister von Brandenberg Hannes Neuhauser schlägt ein wie eine Bombe. Neuhauser stimmte gegen das Luxusfahrzeug und erklärt, dass man ihn Mitte 2017 zur Zustimmung zum Tesla nötigen wollte. Neben einer Privatanklage läuft ein zivilrechtliches Verfahren. Obwohl es Oberhofer lieber gesehen hätte, dass der Landtag seine Politische Immunität nicht aufhebt, war das gestern der Fall. Die SPÖ stimmte allerdings dagegen, weil der zuständige Ausschuss der Überzeugung ist, Oberhofer habe seine Kritik an den TVP-Funktionären in seiner Eigenschaft als Politiker (Kontrollfunktion) getätigt. Aber letztlich folgt der Landtag einer langjährig geübten Praxis und hebt bei Begehren des Landesgerichts die Immunität auf.

Die Karfreitagsdebatte mausert sich nun auch zu einem willkommenen Thema im laufenden Wahlkampf der Tiroler Arbeiterkammer. So forderte gestern Grünen-Spitzenkandidat Helmut Deutinger den Karfreitag als neuen Feiertag für alle: „Ein Abtausch mit anderen Feiertagen ist eine Frechheit. Es zeigt sich wieder einmal, dass es der Bundesregierung nur um die Unternehmer und den Gewinn geht. Nicht aber um das Wohlergehen der Arbeiter und Arbeitnehmer.“ Sein roter Kontrahent, FSG-Spitzenkandidat Stephan Bertel, kann sich ebenso einen Abtausch mit einem anderen gesetzlichen Feiertag nicht vorstellen: „Auch wenn manche Minister hier anderer Meinung sind: An die Rechtsprechung hat sich sehr wohl auch die Politik zu halten.“ Bertel fordert daher analog, dass der Karfreitag zum freien Tag für alle Arbeitnehmer wird: „Auch für die Wirtschaft ist dies verkraftbar. Wie das Wertschöpfungsbarometer der Arbeiterkammer zeigt, erwirtschaftet ein Beschäftigter mittlerer und größerer Unternehmen 38.047 Euro mehr, als er den Betrieb kostet. Die finanziellen Mittel wären daher gegeben, einen weiteren freien Tag zu ermöglichen.“ Keinen Handlungsbedarf sieht FP-Landeschef Markus Abwerzger, der gegenüber der APA sagte: „Österreich weist ohnehin bereits die meisten Feiertage in Europa auf.“

Wenn Frauen mehr verdienen können, dann bekommen sie auch mehr Pension“, fordert SP-NR Selma Yildirim höhere Frauenlöhne. (pn, mami)