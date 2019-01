Leistbares Wohnen: Studenten übergaben Forderungskatalog an Willi

Innsbruck — Angesichts des knappen Wohnraums und horrender Mietpreise in der Landeshauptstadt sieht die ÖH-Vorsitzende der Universität Innsbruck, Johanna Beer, „akuten Handlungsbedarf". Nach der Kampagne „Wir wollen's billig" schreiten die Studentenvertreter nun selbst zur Tat. Am Donnerstag übergaben sie Bürgermeister Georg Willi (Grüne) vor der Gemeinderatssitzung einen Forderungskatalog zum Thema leistbares Wohnen für Studierende. Willi zeigte sich im Anschluss bereit, mit der ÖH Gespräche zu führen.



Zuvor war davon die Rede gewesen, dass die ÖH-Vertreter für ihre Aktion die Sitzung des Innsbrucker Gemeinderates unterbrochen hätten. Am frühen Abend wurde allerdings die ÖH-Presseaussendung dahingehend korrigiert.

„Zustand nur schwer tragbar"

Das Forderungspapier basiert mitunter auf den Ergebnissen einer Umfrage unter mehr als 900 Studenten. Demnach beschrieben 79,6 Prozent der Befragten ihre Wohnsituation als „nicht zufriedenstellend bis sehr schlecht". Mehr als zwei Drittel gaben an, monatlich mehr als 350 Euro Miete zahlen zu müssen. Der durchschnittliche Mietpreis von 14,76 Euro pro Quadratmeter für eine Wohnung in Innsbruck ist für 88,7 Prozent „nicht angemessen".

Mit Blick auf die Befragung spricht Beer von einer „gravierenden Wohnsituation" und sieht den Gemeinderat in der Pflicht. „In keiner anderen Stadt müssen Studierende so viel Geld für Wohnraum aufbringen, wie in Innsbruck. Diese Zahlen zeugen von einem Zustand, der für die Mehrheit der Studierenden nur schwer tragbar ist", zeigte sich die Jus-Studentin am Donnerstag via Aussendung verärgert.

Konkrete Lösungsansätze

Der Forderungskatalog beinhaltet neue Konzepte und konkrete Lösungsansätze zur Verbesserung der aktuellen Situation. „Neuer Wohnraum lässt sich beispielsweise durch die Überbauung von Flächen schaffen, die dem Handel gewidmet sind", erklärt Beer.

Weitere Schritte seien der Ausbau und die Anpassung von Wohnheimen in Hinblick auf gegenwärtige Bedürfnisse der Studierenden sowie eine Reform der Mietzinsbeihilfe. „Wir fordern eine Verringerung der Wartezeit auf ein Jahr und eine Entkoppelung der Mietzinsbeihilfe vom Einkommen der Eltern", hieß es in der Aussendung weiter.

Ende November vergangenen Jahres hatte das Land Tirol bekanntgegeben, die Investitionen im Bereich Wohnen um zusätzliche 37 Millionen Euro aufzustocken. Dies solle ab 2019 umgesetzt werden. Beer wertete diesen Beschluss damals als „guten Schritt in die richtige Richtung". Die freigegebene Mittel müssten aber auch zielführend eingesetzt werden. (TT.com)