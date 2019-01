Kammer-Fachobmann zerpflückt vom Land geplantes Wohnpaket

Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – In den kommenden Wochen soll das in Gesetzesform gegossen werden, was bei der schwarz-grünen Regierungsklausur Anfang Jänner als Paket für mehr leistbaren Wohnraum politisch verkauft worden war. Während der Opposition das Wohnpaket in einigen Punkten nicht weit genug geht, verhält es sich mit der Wirtschaftskammer genau anders: Insbesondere die Einführung eines Interessentenmodells im Baulandgrundverkehr schießt für die Kammer übers Ziel hinaus. Private Wohnbauträger würden dadurch massiv eingeschränkt, lautete u. a. die Kritik von Wirtschaftsbundchef Franz Hörl, der zugleich aber in Richtung seiner VP-Parteifreunde versicherte, dass viele Reformpunkte durchaus positiven Anklang finden würden, die TT berichtete.

Wie die Kammer tatsächlich zum Wohnpaket stehen dürfte, ist nun aber aus einem internen Papier aus der Feder des Fachgruppenobmanns der Immobilien- und Vermögenstreuhänder, Phi­lipp Reisinger, zu entnehmen. Darin werden die Landesvorschläge Punkt für Punkt in der Luft zerpflückt. So bezeichnet Reisinger die Aussage von LH Günther Platter (VP), mit dieser Reform nicht nur an der Oberfläche zu kratzen, sondern in die Tiefe zu gehen, als „große Ankündigung mit durchaus wahrem Inhalt, aber zweifelhaftem Erfolg“. Insbesondere kritisiert Reisinger, dass das Land Maßnahmen beschließe, ohne im Vorfeld für eine ausreichend valide Datengrundlage gesorgt zu haben.

1 Vorbehaltsflächen: Das Vorhaben, künftig in Hotspot-Gemeinden „Vorbehaltsflächen für den objektgeförderten Wohnbau“ auszuweisen, bezeichnet Reisinger als „Keule“ und „extrem eigentumsfeindlich“, auch weil offenkundig gemeinnützige Bauträger einseitig bevorzugt würden. Großes Mobilisierungspotenzial würde dadurch ebenso wenig entstehen, so Reisinger.

2 Grundverkehr: Das Ziel, Spekulation im Grundverkehr einzudämmen, grenze, so der WK-Funktionär, an eine pauschale Diffamierung aller Liegenschaftseigentümer, die ihre Immobilie mit Gewinn verkaufen wollen. Die Wiedereinführung der Selbstbewirtschaftungspflicht sei ein „schlechter Scherz“.

3 Wohnbauförderung: Reisinger befürchtet, dass sich die Wohnbauförderung – trotz guten Willens – nur über von gemeinnützigen Bauträgern errichtete „Fünf-Euro-Wohnungen“ ergießen dürfte: „So sehr Wohnraum für sozial Bedürftige unerlässlich ist, ist es Fakt, dass dies sowohl den Steuerzahler als auch die Kommunen vor eine nicht enden wollende Belastung stellt.“ Auch die angedachten Regelungen für Airbnb und die Freizeitwohnsitzabgabe werden kritisiert. In Summe, so Reisinger, könne er „keine deutlichen raumgreifenden Verbesserungen“ durch das Wohnpaket erkennen. Weiters ließen die Reformen „so gut wie keine bürgerlichen Werte oder ein Bekenntnis zu konservativen Zielen (Eigentumsbildung)“ erkennen.

Auf TT-Anfrage bestätigt Reisinger, das Papier verfasst zu haben. Selbiges sei aber nie zur Veröffentlichung gedacht gewesen. Inhaltlich stehe er aber dazu.

Raumordnungslandesrat Johannes Tratter (VP) kontert die Reformzweifler. Man habe an 39 Stellschrauben gedreht, um Wohnen wieder leistbarer zu machen: „Im Zuge dieser Reform muss natürlich auch gewährleistet sein, dass dem Eigentumsrecht ein hoher Stellenwert eingeräumt werden wird.“