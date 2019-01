TVB-Wahl in Osttirol: Der 29. Jänner ist ein Lostag für den Tourismus

Von Catharina Oblasser

Lienz – In wenigen Tagen wird feststehen, wer künftig im Tourismusverband Osttirol den Ton angibt. Die außertourliche Neuwahl findet am Dienstag, den 29. Jänner, im Lienzer Stadtsaal statt. Beginn ist um 19 Uhr. Diesen Tag als „Lostag“ für den Tourismus in Osttirol zu bezeichnen, könnte im wörtlichen Sinne zutreffen. Denn das Tourismusgesetz sieht vor, dass im Fall von Stimmengleichheit bei der Obmannwahl das Los entscheidet.

Doch der Reihe nach: Es gibt bei der TVB-Wahl drei Stimmgruppen (große, mittlere und kleine Unternehmen), in denen jeweils vier Aufsichtsratsmandate vergeben werden. Die TVB-Mitglieder entscheiden innerhalb ihrer Gruppe, welcher Liste sie ihre Stimme geben. In der Stimmgruppe eins stehen zwei Listen zur Auswahl, in den Gruppen zwei und drei jeweils drei Listen. Die Sitze im Aufsichtsrat – also insgesamt zwölf – werden je nach Wahlergebnis verteilt.

Danach haben die Wahlberechtigten nichts mehr zu tun – außer zu warten. Denn es wird noch einmal gewählt, und zwar innerhalb des neue­n Aufsichtsrates. TVB-Aufsichtsräte haben eine Besonderheit: Sie bestehen nicht nur aus den zwölf gewählten Mandataren, sondern dazu kommen noch zwei Bürgermeister: Das sind Matthias Scherer (Obertilliach) und Anton Steiner (Prägraten). Macht also insgesamt 14 Personen, die nun bestimmen, wer Obmann wird.

Ambitionen auf den Obmannsessel des TVB Osttirol haben zwei Männer: der derzeitige Amts­inhaber Franz Theurl, der mit seiner Bezirksliste in allen drei Stimmgruppen kandidiert. Und Martin Gratz, Sprecher des Teams Osttirol, das ein inoffizielles Wahlbündnis mit der Liste Schultz hat.

Die Anzahl der Aufsichtsräte, nämlich 14, ist eine gerade Zahl. Es wäre also möglich, dass beide Obmann-Kandidaten je sieben Stimmen bekommen. Und dann entscheidet das Los, wie die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit des Landes mitteilt. Konkret sähe das so aus: „Sollte es tatsächlich zu einer Losentscheidung kommen, so führt der Wahlleiter dies mittels Münzwurf durch“, heißt es in der Antwort auf die TT-Anfrage.