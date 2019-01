Alkoholverbot um Mentlvilla: Willi setzt auf Container statt Verbot

Innsbruck – Kurz nach 23 Uhr zogen sich die Koalitionäre im Innsbrucker Gemeinderat für 25 Minuten zurück. Es ging hinter verschlossenen Türen um das Alkoholverbot im Bereich der Mentlvilla. Am Ende landete das Thema nicht auf der Tagesordnung. Vize-BM Franz Gruber (VP) brachte aber einen Antrag zur Verordnung desselben ein – was garantiert, dass das Alkoholverbot am 28. Februar Thema ist. Bis dahin möchte es BM Georg Willi (Grüne) aber anderweitig erledigt haben. Er kündigte gestern gegenüber der TT eine neue Betreuungseinrichtung im Bereich des Westbahnhofs an. Auf drei Jahre begrenzt sollen dort Container (kostenlos, ab März) aufgestellt werden und die Probleme rund um die Mentlvilla damit „entzerrt“ werden.

Dass das Verbot nicht am Donnerstag Thema war, lag auch an den Stellungnahmen, die eingeholt wurden – jene der MÜG traf wegen der Schneeprobleme erst am Mittwoch ein. Während Gruber (und offenbar auch etliche Anrainer-Mails) weiter von „Problemen“ in dem Bereich spricht, hatte sich dieser Eindruck für Willi aus den Stellungnahmen (darunter auch jene der Caritas) nicht ergeben. Gruber hält das Verbot „weiter für notwendig“. Man müsse sich aber auch an die rechtlichen Rahmenbedingungen halten. Gleichzeitig arbeite man gemeinsam mit dem Bürgermeister an den sozialpolitischen Begleitmaßnahmen für die Menschen. Die FPÖ bezeichnete die Situation als „Hilflosigkeit“ der Stadtregierung und forderte einmal mehr rasche Maßnahmen für die Bevölkerung. (mw)