Danler rückt als Schwazer Stadtrat nach

Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Für die Freiheitlichen in Schwaz ist es keine leichte Zeit. Mit dem Ableben von Edi Rieger haben sie einen besonders engagierten Mandatar in ihren Reihen verloren. Die Traue­r um Rieger ist noch groß. Dennoch muss die politische Arbeit weitergehen.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung rückte Emil Danler als neues Mitglied des Stadtrats nach. Als Ersatz-StR wurde Eva-Maria Moser nominiert. Auch die anderen Positionen in den verschiedenen Ausschüssen und Verbänden wurden nachbesetzt. Vor allem im Wohnungsausschuss war Rieger als Obmann stark eingebunden. Diese Arbeit übernimmt Eva-Maria Moser. Ob sie ebenfalls zur Obfrau gewählt wird, ist noch offen. „Das dürfte aber eher eine Formsache sein“, sagt Mose­r auf TT-Anfrage. Sie werde sich in den nächsten Wochen intensiv mit Statistiken und Fakten zum Wohnungsmarkt in Schwaz befassen. „Für mich war es schon immer wichtig, dass unsere Schwazer leistbaren Wohnraum kriegen. Dafür werde ich mich auch künftig einsetzen“, sagt Moser.

Mit dem Nachrücken von Danler in den Stadtrat wurde dessen Sitz im Gemeinderat frei. Den besetzt nun Benjamin Kranzl. Bisher war er nur als Ersatz-Gemeinderat tätig. Pikant ist, dass Kranzl seit Anfang 2017 kein Mitglied der FPÖ mehr ist. Er wurde aus der Partei ausgeschlossen. Damals hieß es, dass die „parteiliche Zusammen­arbeit so nicht mehr möglich war“. Laut Kranzl beruhte der Ausschluss auf persönlichen Gründen – die Tiroler Tageszeitung berichtete. Er sitzt somit als parteiloser Mandatar im Schwazer Gemeinderat.

Mit Unverständnis quittieren die Freiheitlichen, dass es bei der ersten Sitzung nach Riegers Tod keine Gedenk­minute im Gemeinderat gab. „Da hätte der Bürgermeister schon eine Minute abzwacken können. Das hat mich wirklich überrascht“, sagt Moser.