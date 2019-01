Chef der Bezirkshauptmannschaft in Kitzbühel angeklagt

Von Peter Nindler

Innsbruck, Kitzbühel – Wegen Unregelmäßigkeiten bei der Auszählung der Wahlkartenstimmen wurde die erste Stichwahl im Mai 2016 später vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben. Gleichzeitig leitete die Korruptionsstaatsanwaltschaft Ermittlungen gegen mehr als ein Dutzend Bezirkswahlbehörden ein, darunter auch gegen jene in Kitzbühel, Kufstein, Schwaz, Landeck und Innsbruck-Land. Jetzt gibt es die erste Anklage: Wegen des Vorwurfs der falschen Beurkundung wurde der Kitzbüheler Bezirkshauptmann Herbert Berger von der Staatsanwaltschaft angeklagt, gegen die Wahlbeisitzer wurde das Verfahren hingegen eingestellt.

Falsche Beurkundung und Beglaubigung

Wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs bzw. der Falschbeurkundung bei der Auszählung der Briefwahlstimmen hat die Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt. In der Steiermark und in Kärnten gab es bereits erste Verfahren. Mit Kitzbühel, Kufstein, Schwaz, Land­eck und Innsbruck-Land gerieten auch fünf Tiroler Bezirkswahlbehörden ins Visier. Jetzt liegt eine Entscheidung zu Kitzbühel vor. Dort erfolgte laut Verfassungsgerichtshof die gesamte Auswertung der Wahlkarten nicht durch die Bezirkswahlbehörde, sondern durch nicht befugte Personen. Ausgelöst wurden die Erhebungen offenbar von einem FPÖ-Wahlbeisitzer, der bei der bemängelten Auszählung selbst jedoch gar nicht anwesend war.

Das Verfahren gegen die Wahlbeisitzer in der Kitzbüheler Bezirkswahlbehörde wurden jetzt alle eingestellt. Gegen den Wahlleiter und Kitzbüheler Bezirkshauptmann Michael Berger allerdings nur zum Teil: „Mir wurde kürzlich mitgeteilt, dass die Ermittlungen wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch gegen mich eingestellt wurden. Gleichzeitig wurde ich aber auch in Kenntnis gesetzt, dass Anklage gegen mich wegen falscher Beurkundung und Beglaubigung im Amt erhoben wurde“, sagt Berger gegenüber der TT. Die Staatsanwaltschaft habe ihn nach nunmehr zweieinhalb Jahre andauernden Ermittlungen aber immer noch nicht in Kenntnis gesetzt, was er falsch beurkundet haben soll. „Somit bleibt mir vorerst nur, auf die Anklageschrift zu warten, die mir nach wie vor nicht zugestellt wurde. Ich möchte betonen, dass die Abwicklung der Stimmauszählung in Kitzbühel von Seiten des Verfassungsgerichtshofes als höchstgerichtliche Instanz nicht beanstandet wurde.“