Schlagabtausch zu Nachfolge im Ausschuss

Von Matthias Reichle

Landeck – Es sei eine Grenze erreicht – so argumentierte FP-Stadtrat Roland König, als er Ende November seinen Rücktritt als Obmann des Überprüfungsausschusses der Stadt Landeck bekannt gab. Er kritisierte, dass eingeforderte Unterlagen, insbesondere zur Venet Bergbahn AG, die zu 46,21 Prozent der Stadt gehört und immer wieder auf finanzielle Hilfe angewiesen war, nicht vorgelegt worden seien.

Die Suche nach einem Nachfolger endete nun in einem Schlagabtausch. Vizebürgermeister Thomas Hittler (ÖVP) wandte sich mittels Aussendung an die Medien. Die SPÖ habe auf sein Angebot, als zweitstärkste Kraft im Gemeinderat den Posten zu übernehmen, nicht reagiert – trotz mehrfacher Nachfrage. Die ÖVP nehme nun ihre Verantwortung wahr und werde den Obmann stellen. Geärgert habe ihn, dass keine Rückmeldung gekommen sei. Er unterstellte der SPÖ „fehlende Kinderstube“. SPÖ-Fraktionsobmann Manfred Jenewein zeigt sich irritiert, dass man ihm das über die Medien mitteilt. Tatsache sei, dass es keine Frist gegeben habe, bis wann die Entscheidung mitgeteilt werden sollte. Es gebe auch noch keine Einladung zur Sitzung, bei der Königs Nachfolger gewählt wird.

Nichtsdestotrotz wolle man den Obmann nicht. „Roland hat das nicht aus Jux und Tollerei getan“, so Jenewein, der hinter der Kritik des FP-Mandatars steht. „Damit man in Zukunft so mit mir umgeht, dafür stehe ich nicht zur Verfügung.“ Wenn Informationen nicht vorliegen, sei das Gremium „zahnlos“. „Da müsste sich grundlegend etwas ändern. Der Ausschuss wird so nicht ernst genommen.“

Hittler, gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzender der Venetbahn, bleibt bei seinen Argumenten, warum das geforderte Zahlenmaterial nicht vorgelegt werden konnte. Das sei nicht mit dem Aktiengesetz vereinbar. Es sei zu akzeptieren, dass die SPÖ den Obmannsitz nicht annimmt. „Dann machen wir halt 99 Prozent der Arbeit in der Gemeinde.“ Er spricht von einer schlechten Optik für die SPÖ.

Die ÖVP, die die Mehrheit im Ausschuss stellt, wird nun GR Hansjörg Unterhuber als neuen Obmann vorschlagen.