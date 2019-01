Martinsbühel: Land gerät unter Zugzwang

Von Peter Nindler

Innsbruck, Zirl – Der Orden der Benediktinerinnen, der das Mädchenheim Martinsbühel in Zirl samt angeschlossener Sonder­schule – nicht zu verwechseln mit der Allgemeinen Sonderschule Zirl – bis 2008 geführt hatte, versucht seit Jahren, den Missbrauchsskandal auszusitzen. „So wenig wie möglich sagen, das ist seine Devise. Und keinen Zugang zu den Archiven ermöglichen, um eine Aufarbeitung zu verhindern“, wirft der Historiker Horst Schreiber dem Frauenorden vor. Er hat über dieses dunkle Kapitel der Fürsorgepolitik in Tirol nicht nur geforscht („Im Namen der Ordnung. Heimerziehung in Tirol“), sondern auch Interviews mit betroffenen Zöglingen publiziert.

Mit 2500 Unterschriften setzt jetzt eine Petition auch das Land Tirol unter Zugzwang. Und das wird seinerseits einen Versuch unternehmen, auf eine Aufarbeitung durch den Frauenorden zu drängen. Ein Unterfangen, an dem die Diözese Innsbruck bisher gescheitert ist. Selbst Bischof Hermann Glettler wollte die Benediktinerinnen zum Umdenken bewegen, „doch immer wieder wurde abgeblockt“, erklärt der Leiter der Stabsstelle für Kinder- und Jugendschutz der Diözese Innsbruck, Hannes Wechner.

Nur noch zwei ehemalige Nonnen von Martinsbühel leben, sie sind aber schon im betagten Alter. Der Frauenorden hat sich trotz der Entschädigungszahlungen bisher nie seiner Verantwortung gestellt. „Etwa im Gegensatz zum Stift Kremsmünster in Oberösterreich“, wie Wechner hinzufügt. Im Kloster leben die Benediktiner.

Das Land Tirol dürfte bereits heute in der Sitzung der Landesregierung die weitere Vorgangsweise festlegen, schließlich steht es ebenfalls in der Pflicht. „Von den Fürsorgebehörden erfolgte die Zuweisung nach Martinsbühel“, erzählt Horst Schreiber. Und da geht es um die Aufsichtspflicht, die jedenfalls vernachlässigt wurde. Auch im angeschlossenen „sonderpädagogischen Schulbereich“. Im Heim und in der Schule sind massive Übergriffe, psychischer und sexueller Missbrauch dokumentiert. „Dass sich Martinsbühel bis 2008 mit Standards wie aus den 1950er- oder 1960er-Jahren halten konnte, ist darauf zurückzuführen, dass es für die öffentliche Hand ein finanziell günstiges Heim war. Auch mit wenig Personaleinsatz“, erläutert Schreiber.

Wie das möglich war, dafür gibt es eine einfache Erklärung. Kinderarbeit. Für Schreiber ist Martinsbühel ein Paradefall für Kinderarbeit. „Die Mädchen mussten nicht nur mithelfen, sondern u.a. in der Landwirtschaft schuften. Und mangels Personal übernahmen sie auch die Betreuung von behinderten Heiminsassen.“ Denn in Martinsbühel waren zugleich Behinderte untergebracht.

ÖVP-Klubchef Jakob Wolf hofft auf ein Einlenken des Ordens. Die Aufklärung über die Vorgänge in Martinsbühel ist für ihn ein Gebot der Stunde. „Wir werden hier sicher nicht so schnell aufgeben.“

„Ich war selbst bei einer Führung durch Martinsbühel durch Betroffene dabei und es hat mich fassungslos und sprachlos gemacht, dass das passieren konnte, dass alle weggeschaut haben“, fordert die Klubchefin der Liste Fritz, Andrea Haselwanter-Schneider, eine umfassende Dokumentation der Geschehnisse in dem Mädchenheim. In der Verantwortung würden deshalb der Orden, die Diözese, das Land Tirol „und wir alle als Gesellschaft“ stehen. Haselwanter-Schneider: „Diese unsere Verantwortung müssen wir wahrnehmen. Unrecht darf nicht verjähren.“