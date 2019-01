Neuer Anlauf für die Verkehrsspange Zellberg

Von Angela Dähling

Zell a. Z., Zellberg – Das Thema Verkehr ist in Zell im heurigen Jahr ein vorherrschendes. Da wäre zum einen die Tram-Train-Variante der Zillertalbahn (die TT berichtete), zum anderen die Straßenprojekte.

„Wir werden um 2,2 Millionen Euro die Gerlosstraße generalsanieren“, blickt Bürgermeister Robert Pramstrahler voraus. Das Großprojekt wird in fünf Bauabschnitte unterteilt. Es werden Sperren für den Durchzugsverkehr und Einbahnstraßenregelungen auf Nebenstraßen nötig sein. „Die Bauzeit ist heuer von Mai bis November geplant und im Jahr 2020 von Mai bis Juli“, informiert der Gemeindechef.

Ein gemeindeübergreifendes Straßenprojekt wird mit der Zell-Zellberg-Spange neuerlich aufgegriffen. Seit knapp 20 Jahren gibt es auf Zeller Seite immer wieder Pläne, den Ortskern vom Verkehr zu entlasten. Während Infrastruktureinrichtungen wie Gemeindeamt, Freizeitzentrum, Gericht und Schulen in Zell westlich der Zillertalbahngleise liegen, befinden sich östlich davon viele Wohnhäuser. Zudem wird der Verkehr Richtung Zellberg bzw. Laimach und Aschau auf eine westlich der Gleise gelegene Brücke kanalisiert.

Eine neue Zillerbrücke in Höhe der Sennereigenossenschaft war der Plan. Doch dagegen wehrten sich die Zellberger und erteilten mit einem negativen Gemeinderatsbeschluss den Plänen eine Absage.

„Auf Initiative von LHStv. Josef Geisler und Werner Huber vom Baubezirksamt wurde eine neue Studie in Auftrag gegeben“, erklärt BM Robert Pramstrahler. Mit ein Grund ist auch der geplante Halbstundentakt der Zillertalbahn, der sich im Ortszentrum von Zell auf den Verkehr auswirken wird. „Demnächst starten die Verkehrszählungen und Untersuchungen der Verkehrsströme. Wo kommen die Autofahrer her, wo fahren sie hin“, ergänzt sein Zellberger Amtskollege Bürgermeister Andreas Fankhauser. Er betont: „Wir sind in Zellberg nicht grundsätzlich gegen die Verkehrsspange.“

Neu ist, dass es derzeit offen ist, wo die neue Spange – sprich Brücke über den Ziller – situiert wird. „Sie könnte auch im Süden von Zell entstehen oder aber auch noch weiter nördlich als die einst geplante Variante“, schildert Pramstrahler. Bis zu vier Varianten würde das Land nach Vorliegen der Ergebnisse der Verkehrsstudie, mit denen bis Juni zu rechnen sei, ausarbeiten .

Die 27.000 Euro teure Studie zahlt zur Hälfte das Land, der Rest wird von den beiden Gemeinden übernommen.