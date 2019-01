Wildermieming verabschiedet Haushalt

Bei einem Gesamtvolumen von drei Millionen Euro, davon 2,2 im ordentlichen und 0,8 im außerordentlichen Haushalt, regiert in Wildermieming in diesem Jahr der Sparstift. Die größten Ausgaben fließen heuer mit etwa 360.000 Euro in den Ausbau der Infrastruktur der Siedlungserweiterung. Dazu gilt es auch, die übrigen Gemeindeaufgaben ausgewogen zu finanzieren.

„Die Pflichtbeiträge werden immer mehr zum Problem", erklärte dazu Bürgermeister Klaus Stocker, „wobei ich mit großem Dank sagen muss, dass uns andererseits das Land mit Bedarfszuweisungen großzügig unterstützt." Dies betrifft unter anderem den zwischenzeitlich abgeschlossenen Neubau des Kindergartens, der am 8. März um 10.30 Uhr in Anwesenheit von Landesrat Tratter gesegnet und der Öffentlichkeit vorgestellt wird. Dieses Projekt führte anfangs zu tiefgreifenden Differenzen und schließlich sogar dem Auszug einer Fraktion aus dem Gemeinderat, die Tiroler Tageszeitung berichtete.

Der so auf sieben Mitglieder geschrumpfte Gemeinderat demonstrierte in der ersten Sitzung des Jahres Harmonie und Geschlossenheit und verabschiedete den Haushalt ohne nennenswerte Diskussionen einstimmig. (tp)