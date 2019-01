Grüne hinterfragen Schneeräumung auf P+R-Anlage

Wieso ist die Stadtgemeinde Landeck für die Schneeräumung und Instandhaltung des Pendlerparkplatzes am Bahnhof Land- eck-Zams zuständig? Diese Frage wirft der Landecker Gemeindemandatar Ahmet Demir (Grüne) in einer Anfrage an Bürgermeister Wolfgang Jörg auf.

„Die Gemeinde sollte dafür etwas bekommen. Der Parkplatz wird überwiegend von Bürgern aus den umliegenden Gemeinden genutzt und nicht von Steuerzahlern der Stadt", argumentiert der Mandatar. Nur 17,7 Prozent der insgesamt 200 Stellflächen würden von Bewohnern der Bezirksstadt frequentiert. Die Instandhaltung des Platzes soll „Bestandteil eines nicht näher bekannten Vertrages zwischen Stadtgemeinde und den ÖBB sein". Womit man sich frage, warum diese Arbeiten „auf Kosten und zu Lasten der Stadt gehen".

Grundlage sei eine Vereinbarung, wonach die Stadtgemeinde Landeck die Reinigung, Beleuchtung, winterliche Betreuung, Entwässerung sowie den Erhalt der Park&Ride-Anlage auf eigene Kosten zu übernehmen habe, klärt Stadtkämmerer Walter Gaim auf. Ob die Anlage überwiegend von Auswärtigen oder Landeckern genutzt wird, könne er nicht abschätzen. Er möchte aber darauf hinweisen, „dass der Bahnhof Landeck-Zams einen sehr wichtigen Teil der Verkehrsinfrastruktur darstellt". Der Stadt Landeck würden „nicht unerhebliche Beträge an Kommunalsteuern von ÖBB und Betrieben rund um den Bahnhof zufließen". Die Bewirtschaftung der Park&Ride-Anlage über gültige ÖBB- bzw. VVT-Tickets empfinde er als fair, hob Gaim hervor. (hwe)