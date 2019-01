Sesselrücken im Wirtschaftsbund

Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frisch­auf (VP) stellt ihre Bezirks- obfrauschaft im Innsbrucker Wirtschaftsbund zur Verfügung. „Ich trete nicht mehr an", sagte Zoller-Frischauf gestern gegenüber der TT mit Verweis auf die jetzt für den 2. April fixierten Neuwahlen in der Bezirksstelle des Wirtschaftsbundes. Dort hätten bereits 2018 Neuwahlen auf dem Programm gestanden — aufgrund von Landtags- und Innsbrucker Gemeinderatswahl entschied man sich für einen Aufschub um ein Jahr. Intern sei ihr Rückzug schon länger bekannt gewesen.

Der Neuwahltermin soll in der heutigen Sitzung des Bezirksvorstandes offiziell werden, an welcher auch Wirtschaftsbund-Landesobmann Franz Hörl zugegen sein soll. Zoller-Frischauf hatte das Amt 2009 von Hilde Zach übernommen. Über mögliche Nachfolger will sich Zoller-Frischauf nicht äußern, nur so viel: „Wir haben in Innsbruck viele Junge." (mami)