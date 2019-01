Streit um 1,1 Millionen Euro Rückzahlung in Langkampfen

Von Wolfgang Otter

Langkampfen – Ein Bürgermeister, ein Agrargemeinschaftsobmann, ein Pfarrer und sieben mehr oder weniger direkt betroffene Mandatare – die Sitzung des Langkampfner Gemeinderats war ein explosives Gemisch – und es krachte tatsächlich. Auf der Tagesordnung stand auch ein Thema, das noch immer Sprengkraft hat: die Agragemeinschaften. Im Detail ging es darum, dass die Gemeinde rund 1,1 Mio. Euro von den Mitgliedern in Unterlangkampfen und Niederbreitenbach zurückverlangen muss. „Nach zehn Jahren voller Emotionen und politischen Streits sind wir in eine neue Phase eingetreten“, leitete BM Andreas Ehrenstrasser, Substanzverwalter in Oberlangkampfen, Niederbreitenbach und Unterlangkampfen sowie selbst Mitglied einer Gemeinschaft, das Thema ein.

Alle drei Gemeinschaften sind nach Erkenntnis der Höchstgerichte aus Gemeindegrund hervorgegangen und damit atypisch. Die Rückübertragung der Gemeindeflächen und des vorhandenen Geldes ist mit 2014 bereits über die Bühne gegangen. Was noch offen ist, sorgt nun für einen immer tiefer werdenden Spalt in der Dorfgemeinschaft. Es handelt sich um die seit 1998 (dieses Datum ist im Gesetz festgelegt worden) ausbezahlten Gelder aus Verkäufen oder Verpachtungen in Unterlangkampfen und Niederbreitenbach. „Und wir haben in Unterlangkampfen noch die irrwitzige Situation, dass hier Kapitalertragsteuer nachbezahlt werden muss“, sagt Ehrenstrasser. Deshalb, weil Ende 2010 die Gemeinschaft beschlossen hatte, rund 1,5 Millionen Euro als Darlehen an die Mitglieder auszubezahlen. Für das Land Tirol war die Auszahlung jedoch eine Gewinnausschüttung. Darauf meldete sich die Finanz zu Wort: Dafür sind Steuern zu bezahlen, in Summe (samt Zinsen) knapp 470.000 Euro, die der Substanzverwalter bereits überweisen musste und „nun wegen der Privathaftung von jedem der Anteilbesitzer einfordern muss“, sagte Ehrenstrasser. Betroffen sind 34 Familien, übrigens auch der Bürgermeister. Dazu kommen noch an die 150.000 Euro an Auszahlungen, in Niederbreitenbach wiederum sind über 430.000 Euro, die von 17 Besitzern von einem oder mehreren Anteilen aus diesem Grund zurückzubezahlen sind.

Die Gemeinde müsse dieses Geld nicht verlangen, meinte der Obmann der Agrargemeinschaft Unterlangkampfen, Georg Karrer, der das Wort ergriff. „Ihr müsst nicht immer noch mehr verlangen. Das ist die maximale Provokation“, meinte er und forderte die Mandatare auf, gegen den Antrag zu stimmen. Dabei stützte er sich auf einen Vertrag aus dem Jahre 1949, der das angeblich regle. Nur war der von den Richtern nicht anerkannt worden, wie der Bürgermeister einwarf. Selbst der Dorfpfarrer Bernhard Maria Werner ergriff das Wort und meinte philosophierend sinngemäß, dass man den Streit stoppen und Zivilcourage beweisen sollte.

GV Manuela Gruber erinnerte an die Auswirkungen der Rückzahlung auf die Betroffenen. - Otter

Innerhalb der Mandatare fanden sich ebenfalls Stimmen für die Agrargemeinschaften. GV Manuela Gruber (Bürgermeisterliste) erinnerte daran, dass das Geld an die Gemeinde zurückbezahlt wurde, „wie kommt jetzt ein Landwirt oder Rentner dazu, das zu bezahlen? Das macht fast 14.000 Euro Privatgeld aus. Ich kann das nicht vertreten.“ Sie räumte aber ein, selbst betroffen zu sein. Die Steuer sei nicht „auf dem Mist der Gemeinde gewachsen“, konterte GV Nikolaus Mairhofer (SPÖ).

GR Martin Radinger, Obmann der Agrarier in Oberlangkampfen (Bürgermeisterliste), trat noch während der laufenden Diskussion zurück: „Ich lasse mir nicht vorschreiben, wie ich abstimmen muss. Auch nicht vom Bürgermeister“, donnerte er. Zuvor hatte BM Ehrenstrasser an die Gesetzeslage erinnert. Alles andere als das Geld zu verlangen, würde dieser demnach widersprechen.

Für BM Andreas Ehrenstrasser ist die Rückzahlung zwingend. - Otter

Trotzdem wurde die Abstimmung vertagt. Vorher will man prüfen, ob die Forderung wirklich sein müsse.

Abgesegnet wurde von den Mandataren aber der Antrag, dass die Ansprüche der Gemeinde aus der aufgelösten Gemeinschaft Auerfrei geprüft werden. Deren Grundstücke wurden 2008 vom Land per Bescheid unter den Mitgliedern aufgeteilt. Wenn es sich um eine atypische Agrar wie in Unterlangkampfen handelte, könnte das Land haften.