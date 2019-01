Eine Loipe samt Wanderweg am Plansee in absoluter Ruhezone

Breitenwang – Am Plansee hat die Gemeindegutsagrargemeinschaft Breitenwang im Bereich Musteralpe/Hotel Forelle einen idyllischen Winter­erholungsraum geschaffen. Dafür wurde gemeinsam mit dem Hotel Ammerwald ein modernes Loipengerät gekauft. Der 3,5 km lange Rundkurs führt an der im Winter von Donnerstag bis Sonntag extra geöffneten Musteralpe vorbei, die sich wie das Hotel Forelle im Besitz der Gemeinde Breitenwang befindet. Bürgermeister Hanspeter Wagner: „Direkt am See haben wir auch einen Winterwanderweg angelegt. Wir wollen den Plansee auch in der kalten Jahreszeit für Einheimische wie Gäste attraktiv machen.“ (hm)