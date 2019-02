Roppen wartet auf Lösung der „Bienenhaus“-Causa

Roppen – Die jüngste Roppener Gemeinderatssitzung behandelte einen als Bienenhaus deklarierten Bau direkt neben der Einfahrt zum Gewerbegebiet Tschirgant. Dieser ist vielen Betrachtern ein Dorn im Auge. „Die Gemeinde hat sich lange Zeit darum bemüht, diesen Schandfleck wegzubekommen“, sieht BM Ingo Mayr die Causa mittlerweile recht sportlich, wie er selbst sagt. Schließlich liege ein rechtskräftiger Abbruchbescheid für das Bauwerk vor. Auch der Gemeinderat hat einstimmig die Vorgangsweise zur Vollziehung des Abrisses abgesegnet. „Wir haben dem Eigentümer ein alternatives Grundstück etwas abseits im Gewerbegebiet Tschirgant schmackhaft gemacht. Natürlich unter der Voraussetzung, dass das alte aufgeräumt wird“, erinnert sich BM Mayr. Die Firma MS-Design hat ihr Interesse bekundet, das prominenter gelegene Areal, auf dem das Bienenhaus steht, erwerben zu wollen. Daraufhin wurden die Ankäufe angebahnt, wobei die Gemeinde als Vermittlerin fungiert habe, so Mayr.

Das habe alles gut ausgeschaut, bis zur Gemeinderatssitzung vom 4. Dezember 2018. Eigentlich wären nur noch widmungstechnische Angelegenheiten abzuwickeln gewesen, als die Gemeindeführung über Bautätigkeiten auf dem Alternativgrundstück informiert wurde.

„Die Nachschau am nächsten Tag hat ergeben, dass auf dem Grundstück, das noch gar nicht den Besitzer gewechselt hat, ein Rohbau steht“, wundert sich BM Mayr. Eine sofortige Baueinstellung war die Folge. Falls der Gemeinderat zustimme, bekomme der Bausünder auf sein neues 1600 Quadratmeter großes Grundstück eine Sonderflächenwidmung von nur 1000 Quadratmetern. „Auf den 600 Quadratmetern, die an den Radweg angrenzen, soll er privatrechtlich dazu verpflichtet werden, einen Schutzdamm aufzuschütten und aufzuforsten“, hofft Ingo Mayr, dass dieser Anlauf einer Lösung von dauerhaftem Erfolg gekrönt sein möge. „Wir haben nächste Woche eine Sitzung des Gemeindevorstandes und werden voraussichtlich 14 Tage danach die Gemeinderatssitzung ansetzen“, blickt Mayr in die Zukunft. (top)