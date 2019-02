Galerieverein ist auf Herbergssuche

Von Simone Tschol

Reutte – Die Renovierungsarbeiten am denkmalgeschützten Dengelhaus, die bereits im Vorjahr gestartet wurden, zwangen die dort untergebrachten Einrichtungen zum Umzug. Bauern- und Weltladen sind ins Glocke-Gebäude übersiedelt. Der Galerieverein sollte ins Zeillerhaus. Zwar wurde der Ankauf der Räumlichkeiten und die Adap­tierung für die Galerie vom Gemeinderat schon im Juni 2018 als „einmalige Chance“ bezeichnet. Doch bislang wurde daraus leider nichts.

„Ja, das stimmt. Der Galerieverein ist noch lokallos“, bestätigt BM Alois Oberer die Verzögerung und erklärt: „Wir haben zwar 100.000 Euro dafür im Budget und stehen auch mit Architekten im Gespräch, aber es ist schwer, jemanden herzubekommen.“

Laut Gemeindechef sei es unumgänglich, in dem Gewölbe ein vernünftiges Beleuchtungskonzept zu erstellen. Zudem müsse es Überlegungen für die Stellwände geben. Oberer: „Gerade im vorderen Bereich gibt es sehr viele Fenster, was für eine Galerie nicht optimal ist.“ Auch die Adaptierung der Nebenräume für eine Ausschank müsste in die Planungen miteinbezogen werden. „Zu guter Letzt müssen wir uns auch überlegen, wie wir den Zeillerplatz einbinden können. Dieser wird dann aber im Zuge der Umgestaltung des Untermarkts neu gemacht“, so Oberer, der trotz der Schwierigkeiten optimistisch ist, dass die Übersiedelung der Galerie noch heuer über die Bühne gehen wird. „Für die Gedenkausstellung zum fünften Todestag von Tamara O’Byrne wird es sich aber nicht ausgehen“, ist sich Oberer sicher, der sich aber vorstellen könnte, O’Byrnes Werke auch im Gemeindeamt auszustellen. Einige ihrer Bilder zieren bereits jetzt die Wände der Gemeindestube.

„Wir sind seit letztem Jahr auf Herbergssuche“, ist Veronika Kunz-Radolf, Obfrau des Galerievereins, geknickt. Sie und ihr Team sind gerade dabei, das Lager im Dengelhaus zu räumen. Dieses muss in wenigen Tagen leer sein. Bilderrahmen, Stühle, Dokumente etc. – alles muss raus. Aber wohin mit dem Material? Darauf hat Kunz-Radolf keine Antwort. Ebenso wenig wie auf die Frage, wo die vier für heuer bereits geplanten Ausstellungen stattfinden werden. Im Vorjahr war der Verein für Veranstaltungen in leer stehende Geschäfte ausgewichen. „Ich glaube nicht daran, dass wir in diesem Jahr noch übersiedeln“, resigniert die Obfrau. Als Indiz dafür wertet sie auch die fehlende Kommunikation. „Es hieß, wir würden in die Planungen miteinbezogen. Aber ich habe überhaupt nichts gehört.“

Nach der Lagerräumung geht es an die Organisation der für 14. April vom Galerieverein Reutte und dem Kulturforum Breitenwang gemeinsam geplanten Gedenkausstellung. Tamara O’Byrne hat bei beiden Kulturträgern mitgearbeitet. „Tamara hat so viele Bilder gemalt, da reicht die Gemeinde bei Weitem nicht“, so Kunz-Radolf zum „Angebot“ des Bürgermeisters.

Kunz-Radolf fügt sich dem Schicksal: „Dann gehen wir eben das zweite Jahr auf Herbergssuche.“