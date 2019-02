Opposition im Bezirk Schwaz steht hinter Elektrifizierung

Von Angela Dähling

Jenbach, Schwaz – Eine Woche vor der nächsten Landtagssitzung machen sich im Bezirk Schwaz die SPÖ und die FPÖ gemeinsam mit dem (grünen) Tirol-Sprecher des Bundesverbands für nachhaltige Mobilität, Hermann Weratschnig, erneut für die Achenseebahn stark. „Mit den 1,2 Mio. Euro, die vom Landtag für die Bahn beschlossen werden sollen, ist deren Zukunft nicht gesichert“, machen Weratschnig, FPÖ-Bundesrat Christoph Steiner aus Zell und die SPÖ-Bezirksvorsitzende Elisabeth Fleischanderl deutlich.

„Damit, wie es weitergeht, hat der Regierungsantrag nichts zu tun. Wir fordern ein Zukunftskonzept von der Regierung“, untermauern die drei. Die Millionenzahlung, durch die u. a. eine Kapitalerhöhung und eine Aktienmehrheit der Gemeinden in Höhe von 54 Prozent ermöglicht werden, mache keinen Sinn „wenn man die Bahn in einem Jahr sterben lässt“, sagt Weratschnig. Die Achenseebahn habe mit der Vorlage einer Studie ihre Hausaufgaben gemacht. Laut Steiner brauche es keine weitere Studie vom Land. „Man muss nur mit offenen Augen durch den Bezirk gehen“, sagt er und erinnert an Staus, die sich bis an den Achensee zogen. Fleischanderl fordert ein Gesamtkonzept für Achensee- und Zillertalbahn. Das Trio macht sich für eine Elektrifizierung der Achenseebahn samt Gleisverlängerung bis Pertisau stark. „Das würde 30 Mio. Euro kosten. Wenn man bedenkt, dass das Verkehrs- und Bahnhofsprojekt Mayrhofen 52 Mio. Euro kostet, ist das ein überschaubarer Betrag“, meint Weratschnig. Bis zum Spätsommer müsse das Zukunftskonzept für die Bahn stehen, damit sie – sofern sie zum ganzjährigen öffentlichen Verkehrsmittel wird – ins mittelfristige Investitionsprogramm 2020–2025 aufgenommen wird.

Laut Regierungsantrag soll eine Arbeitsgruppe heuer unter Leitung des Landes eine Strategie zur Zukunft der Achenseebahn entwickeln. Davon, dass diese eine Elektrifizierung oder Gleisverlängerung vorsieht, ist allerdings nicht dezidiert die Rede.