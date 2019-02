Koalition will auch gegen Wirtschaft auf Kurs bleiben

Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Die Interventionen kommen zur richtigen Zeit. Noch sind das Wohnpaket der schwarz-grünen Landesregierung und die darin enthaltenen Verschärfungen in der Raumordnung und im Grundverkehr nicht in Gesetze und Verordnungen gegossen. Die erste Etappe soll im Juli-Landtag beschlossen sein. Wer politischen Einfluss hat, muss diesen jetzt auf die Waagschale werfen, sollen bis dahin noch Änderungen her. Das weiß auch die Wirtschaft bzw. deren Kammer. Aus ihren Reihen kommt derzeit die heftigste Kritik am Pakt für mehr leistbaren Wohnraum, allen voran am geplanten Interessentenmodell im Baulandgrundverkehr. Zuletzt wurde bekannt, dass einige gewerbliche Wohnbauträger offenkundig an einer Allianz dagegen basteln.

Den Puls von Wohnbaulandesrätin Beate Palfrader (VP) treibt all dies nicht nennenswert in die Höhe. Die Kritik aus den – ÖVP-dominierten – Wirtschaftsreihen kann sie nicht nachvollziehen. Schon gar nicht, dass Vorbehaltsflächen und Interessentenmodelle zu einer Ausdünnung des Wohnungsmarktes führen würden: „Es wird nicht weniger, sondern mehr gebaut werden. Aber halt geförderter und leistbarer Wohnbau.“ Immer weniger Menschen im Land könnten sich das Grundbedürfnis Wohnen leisten. Das Land stünde geradezu in der Pflicht, regulierend einzugreifen, sagt Palfrader: „Wir müssen das Allgemeinwohl im Auge behalten – nicht die Einzelinteressen Privater.“ Denn dass Tirol für Immobilienmakler derzeit ein „Eldorado“ sei, dafür würden laut Palfrader auch die für heuer vorhergesagten Nachfragezuwächse sprechen. Zwar seien die Details noch auszuarbeiten, Palfrader rechnet aber nicht damit, dass es VP-intern auch nur irgendeinen Schritt hinter die Vorgaben des Wohnpakets geben wird.

Das bestätigt auch Grünen-Klubobmann Gebi Mair. Trotz des wachsenden Widerstands geht er davon aus, dass „die ÖVP zum Paket steht“. Dass nun ausgerechnet die privaten Bauträger aufschreien würden, ist für Mair nichts anderes als der Beweis, dass „wir etwas richtig gemacht haben“. Die Regierung wolle ja gerade dem Geschäftsmodell der Anlegerwohnung den Kampf ansagen. Jedoch seien die Bauträger nicht die Einzigen, die derzeit auf die Barrikaden gingen: „Gerade die Handelsbetriebe finden die neue Stellplatzobergrenze nicht lustig. Da wird massives Lobbying betrieben.“

FP-Klubobmann Markus Abwerzger kann das und die Bedenken der Wirtschaftskammer verstehen: „Die Regierung greift zu eigentumsgefährdenden, kommunistischen Mitteln.“ Die Raumordnung biete den Gemeinden aber schon jetzt genug Möglichkeiten, leistbaren Wohnraum zu forcieren: „Die ÖVP-Bürgermeister sind säumig.“

Anders denkt SP-Chef Geor­g Dornauer. Das Interessentenmodell könne funktionieren, das Aufbegehren der Wirtschaft sei deshalb „wenig verwunderlich“. Für Dornauer stellt sich jetzt die Frage, ob LH Günther Platter (VP) dem parteiinternen Druck standhalten oder ob von der Reform nur ein Placebo übrig bleiben wird: „Daran werden wir die Regierung messen.“