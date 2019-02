Wasserverband: Da waren es nur noch sieben

Von Wolfgang Otter

Angath, Wörgl – Das Nein aus Angath zum Wasserverband für den Bau des Inn-Hochwasserschutzes wird die Gründung des Gremiums nicht bremsen oder gar verhindern, wie der Kufsteiner Bezirkshauptmann Christoph Platzgummer erklärt. Für ihn war es auch nicht überraschend, dass Angath nicht dem Verband beitritt. Auch die Statuten, in denen der Ort aufscheint, können direkt bei der Gründungsversammlung geändert werden. Dazu werden die teilnehmenden Bürgermeister von den jeweiligen Gemeinderäten berechtigt. Angath hätte auch weder Kosten noch Pflichten im Verband übernommen. Andererseits hätte das Dorf auch nur eine von 24 Stimmen erhalten.

Die Ablehnung des Beitritts zum Wasserverband, der die 250 Millionen Euro teuren Schutzbauten am Inn umsetzt, war im Angather Gemeinderat ein kurzer Akt. „Wir haben uns bereits im Vorfeld intensiv damit beschäftigt“, begründete Bürgermeister Josef Haaser einleitend diesen Umstand. Hauptgründe für das Ausscheren sind die 24 Eigentümer von Grundstücken, die an die 76 Hektar für notwendige Retentionsflächen zur Verfügung stellen müssen, dies aber nicht wollen. Mit denen muss der Verband ohne kommunale Hilfe direkte Verhandlungen aufnehmen. Das, so BH Platzgummer, wäre aber ohnedies notwendig gewesen.

„Im Verhandlungsweg konnten zwar einige Forderungen gegenüber dem ursprünglichen generellen Projekt durchgesetzt werden, doch die für uns essenzielle Maßnahme bei der Innbrücke wurde für nicht notwendig und für nicht machbar befunden und somit abgelehnt“, begründete BM Haaser weiter das einstimmige Nein seines Gemeinderates. Wobei er betont, dass „Angath zur Stunde vor Hochwasser relativ sicher ist“. Die derzeit bestehenden Gefahrenzonen im Bereich Aichat und Giglmair werden anders gelöst. Angath wird dem in Gründung befindlichen Hochwasserschutzverband Brixental (u. a. ist auch Wörgl hier Mitglied) beitreten und die Maßnahmen realisieren.

BM Josef Haaser zeigt auf dem Luftbild, welche Felder für allfällige Retentions­flächen vorgesehen sind. - Otter

„Außerdem bestehen ohnehin für den Staubereich des Kraftwerkes Kirchbichl Verpflichtungen der Tiwag betreffend Hochwasserschutz. Eine Kosten-Nutzen-Analyse, bei der man alle möglichen positiven und negativen Auswirkungen dieses geplanten Vorhabens erfassen und bewerten würde, ergäbe keinen positiven Saldo“, schloss Haaser die Argumentation.

„Ich glaube, für Angath wäre es besser gewesen, dabei zu sein“, meinte dazu Wörgls Bürgermeisterin Hed­i Wechne­r auf Anfrage der TT. Die Stadt wird mit rund 6 Mio. Euro fast die Hälfte des knapp 13 Mio. Euro hohen Gemeindeanteils am Projekt übernehmen. 20 Millionen Euro zahlt das Land, den Rest übernimmt der Bund.

Einen Nachteil für Angath sieht auch LHStv. Josef Geisler: „Sie ist nun nicht mehr in die Entscheidungsprozesse des Verbandes eingebunden. Für das Projekt hat aber der negative Beschluss der Gemeinde keine Auswirkungen.“ Die Angather brauchen auch keine Angst zu haben, dass sie per Bescheid gezwungen werden, wie Geisler erklärt: „Die Gemeinde erhält durch das geplante Projekt keinen zusätzlichen Hochwasserschutz für das Ortsgebiet, weshalb eine Zwangseingliederung nicht möglich und auch nicht notwendig ist.“

Anders sei die Situation in Radfeld, wo noch immer die Entscheidung ausständig ist. Aufgrund des Nutzens und der Pflichten der Gemeinde wird man auf alle Fälle versuchen, sie per Bescheid in den Verband zu zwingen. Derzeit sind Brixlegg, Rattenberg, Kramsach, Breitenbach, Kundl und Wörgl Mitglieder.