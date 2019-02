Agrar in Mieming kauft Gründe zurück

Mieming – Im Jahr 2016, als GR Ulrich Stern die Angelegenheit ins Rollen brachte, wurde all jenen Eigentümern ehemaliger Agrargemeinschaftsgründe, die diese inzwischen nicht bebaut hatten, die Rute ins Fenster gestellt: Entweder müssten sie bis in den Oktober 2018 die Flächen bebauen oder das in den Kaufverträgen jederzeit und ohne Angabe von Gründen mögliche Wiederkaufsrecht würde von den Agrargemeinschaften geltend gemacht werden.

In drei Fällen (einer der AG Obermieming und zwei der AG See-Tabland-Zei­n) werden die AGs nun von diesem Recht Gebrauch machen. Da aber in den alten Verträgen, die bis zu mehrere Jahrzehnte zurückreichen, andere Bedingungen gelten als in den neuen, wurden nun vom Gemeinderat Adaptierungen für die Rückkaufverträge vorgenommen.

Denn laut den damaligen Kaufverträgen müssten die Kosten für den Rückkauf eigentlich die Verkäufer tragen. Dieses ansonsten unübliche Vorgehen zu Lasten des Verkäufers hat der Mieminger Gemeinderat nun per Mehrheitsbeschluss abgestellt und die Kosten des Rückkaufs dem Käufer – in diesem Fall den Agrargemeinschaften – aufgebürdet.

Dem Antrag von BM Franz Dengg auf Änderung dieser Bestimmung in den neuen Kaufverträgen wurde jetzt zugestimmt. Nur GR Ulrich Stern, der sich bei der Abstimmung seiner Stimme enthielt, fand keinen Gefallen an diesem Vorgehen: „Der Wiederkaufvertrag wurde beim Kauf abgeschlossen und war freiwillig. Das hat er ja unterschrieben. Mein Mitleid hält sich in Grenzen.“ Dagegen argumentierte Vize-BM Martin Kapeller: „Der Vertrag war nicht fair formuliert.“ In den alten Verträgen war im Gegensatz zu den neuen außerdem nicht die Indexierung des Kaufpreises im Falle des Wiederkaufs enthalten, was BM Dengg ebenfalls als unfair bezeichnete.

So wäre jener Grund, der im Jahre 2004 um 5970 Euro gekauft wurde und welcher die Debatte im Gemeinderat ausgelöst hat, durch eine Indexierung heute 7850 Euro wert.Wiederum mit Ausnahme von GR Ulrich Stern („Nein, das schon gar nicht!“) wurde die nachträgliche Indexanpassung des Kaufpreises im Falle des Wiederkaufs mit 14 Pro-Stimmen beschlossen.

Ob man nicht bei Kaufabwicklungen, wo der endgültige Käufer bereits feststehe, die Agrargemeinschaft außen vor lassen könne, wollte Kapeller im Anschluss an die Diskussion von Dengg wissen. Dies wäre derzeit für zwei oder drei Grundstücke interessant zu wissen. Das ginge rechtlich nicht, so Dengg, aber man könne zumindest den Kauf und Verkauf in einem Vertrag abwickeln und sich wenigstens die Eintragungsgebühr fürs Grundbuch und die Kosten für den zweiten Vertrag sparen, erläuterte er abschließend. (ado)