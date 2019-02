Moderne Einsatzstelle der Wasserrettung in Kramsach braucht Finanzschub

Von Walter Zwicknagl

Rattenberg, Kramsach – Provisorien bei der Unterbringung des Einsatzmaterials gehörten früher zum Alltag in der Einsatzstelle Mittleres Unterinntal der Wasserrettung. „Nach fünfjähriger Planungs- und Vorbereitungsarbeit haben wir jetzt die Erweiterung des Stützpunktes in Kramsach geschafft“, freute sich Einsatzleiter Michael Außerhofer bei der Jahreshauptversammlung in Rattenberg. Das Einsatzgebiet der Wasserretter umfasst zwölf Gemeinden. Von 165.000 Euro an Kosten ist für den Erweiterungsbau, in dem ein neues Einsatzboot des Landesverbandes, eine Unterwasserkamera, ein Tauchroboter und eine Gasabfüllanlage untergebracht sind, die Rede. Und erst seit wenigen Tagen steht ein zweites Einsatzfahrzeug, das bisher im Rotkreuz-Dienst stand, in der Garage.

Sorgenfalten gibt es bei Kassier Lothar Moser, wenn er Bilanz über das vergangene Jahr zieht und von einer Lücke von 7900 Euro spricht. „Von Wörgl haben wir einen Beitrag in der Höhe von 20.000 Euro für den Erweiterungsbau bekommen, gerechnet haben wir mit 50.000 Euro“, klärt Einsatzleiter Außerhofer auf. Drei Gemeinden hätten gar nichts bezahlt. „Zur Deckung des laufenden Dienstbetriebes verwenden wir den Gemeinde­cent“, berichtet der Chef der Einsatzstelle. 17 Einsätze – davon 14 Alarmeinsätze – gab es im Vorjahr. Nicht nur einmal war die Brandenberger Ache Schauplatz schwieriger Bergungen.

Gut voran gehe die Jugendarbeit, zeigte Jugendbetreuerin Diana Fankhauser auf. Beim wöchentlichen Training für Kinder und Jugendliche gebe es durchschnittlich 55 Teilnehmer. Derzeit zählt die Einsatzstelle 357 Mitglieder.

Geehrt wurden Alex Schrattenthaler und Siggi Thüringer. Dass die Herausforderungen gestiegen seien, weiß Rattenbergs BM Bernhard Freiberger. Und Landesleiter-Stellvertreter Michael Stock kündigte eine Großübung im Oktober 2019 in Osttirol an.