Unmut über Finanzreform

Von Serdar Sahin

Innsbruck, Wien – Die Finanzverwaltung wird umgebaut und zentralisiert. Das haben Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) und sein Staatssekretär Hubert Fuchs (FPÖ) bereits Ende November verkündet. Die aktuell 40 Finanzämter werden zu einem „Finanzamt Österreich“ zusammengelegt. Die derzeitigen Standorte sollen aber zum größten Teil erhalten bleiben, hieß es. Wie der Finanzminister erklärte, soll das „Finanzamt Österreich“ künftig quasi als Zentrale mit Filialen in den Regionen fungieren.

Für die Reform ist laut Löger ein eigenes Gesetz, aber keine Verfassungsmehrheit nötig. Ein Beschluss im Nationalrat ist bis Sommer geplant, in Kraft treten soll die neue Struktur dann mit 1. Jänner 2020. Steuerberater begrüßen den Plan. Die Tiroler SPÖ-Mandatarin Selma Yildirim jedoch wirft dem Finanzminister vor, mit seinem Reformvorhaben Personal in der Finanzverwaltung einsparen zu wollen. „Ab 2020 soll nach dem Plan der Regierung nur noch jede dritte Stelle nachbesetzt werden. Bis ins Jahr 2028 gehen über 5000 der derzeit rund 11.000 Bediensteten in Pension. Es werden also Hunderte Arbeitsplätze vernichtet.“ Yildirim warnt, dass der Druck auf die Mitarbeiter in der Finanz jetzt schon sehr groß sei, da sich der Personalstand seit 2003 um ein Viertel verringert habe. Sie verweist darauf, dass der Rechnungshof bereits eine umfassende Personalbedarfserhebung angeregt habe, die vom Finanzministerium nicht durchgeführt worden sei. Yildirim fordert dies nun mittels eines Antrags im Nationalrat ein, denn für die SPÖ-Abgeordnete werde am falschen Platz gespart. Laut Rechnungshof war nämlich der Nutzen der Betriebsprüfer im Durchschnitt zwölfmal so hoch wie deren Kosten; bei Großbetriebsprüfern ist dieses Verhältnis sogar beim 34-Fachen.

Die Replik aus dem Finanzministerium auf Yildirims Forderung: „Die Finanzverwaltung befindet sich in einem tiefgreifenden Reformprozess, um auch künftig bestmöglich die Aufgaben erfüllen zu können.“ Ziel sei im „Sinne der Steuerzahler eine effizientere, modernere und bürgerfreundlichere Finanzverwaltung“.