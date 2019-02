Umsetzungsmoral bei Mietzinsbeihilfe ist hoch, nur Stadt Kufstein wartet ab

Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Knapp 19 Millionen Euro gewährten Land und Gemeinden im abgelaufenen Jahr an Mietzins- und Annuitätenbeihilfe. Das waren um mehr als drei Millionen Euro weniger als noch im Jahr 2017. Letztmalig wurde im Jahre 2011 so wenig Mietzinsbeihilfe ausbezahlt. Diese Zahlen stammen aus dem Büro der zuständigen Landesrätin Beate Palfrader (VP). Diesen Rückgang führt das Land in erster Linie darauf zurück, dass die Stadt Innsbruck ihre Anwartschaftszeit für die Antragstellung von null auf drei Jahre erhöht hat, die TT berichtete. Auf die Landeshauptstadt entfielen noch 2017 rund 68 Prozent des tirolweiten Beihilfenaufwandes. Auch in Innsbruck ging die Mietzinsbeihilfe 2018 zurück. Und zwar auf 12,3 Mio. € (-2,9 Mio. €).

Seit Jahresbeginn ist die Mietzinsbeihilfe neu geregelt (siehe Faktbox). Das Koalitionsduo Schwarz-Grün hat – in Abstimmung mit dem Gemeindeverband – per Richtlinie eine Vereinheitlichung beschlossen, da Gemeinden hinsichtlich der Gewährung von Mietzinsbeihilfe bis dato freie Hand hatten. Der „Beihilfentourismus“ sollte so beendet werden. Als Umsetzungsanreiz wurde der bisherige Finanzierungsschlüssel zugunsten der Gemeinden von 70:30 auf 80:20 geändert.

Doch sind die Gemeinden der Landesvorgabe auch gefolgt? Ein TT-Rundruf unter den größten Städten und Gemeinden ergab eine durchaus hohe Umsetzungsmoral. So wird in Innsbruck bereits nach der neuen Regelung abgerechnet, wie Bürgermeister Georg Willi bestätigt. Auch wenn die Stadt anmerkt, dass es ihrer Ansicht nach hierzu keines eigenen Gemeinderatsbeschlusses bedarf. Bemerkenswert sei, so der Grüne, dass es bereits nach den ersten vier Wochen eine spürbare Abnahme der Anträge von Studierenden gebe. Willi führt dies darauf zurück, dass nunmehr auch das Einkommen der Eltern angegeben werden muss.

„Wir haben unsere Ausnahmeregelungen beibehalten. Wir erwarten aber nicht mehr Ansuchen.“ Elisabeth Blanik (Bürgermeisterin Lienz) - Funder

In so mancher Gemeinde wurde nicht nur die Landesrichtlinie umgesetzt, sondern der darin verankerte Spielraum für die Gemeinde ausgenutzt. So besteht die Möglichkeit, den anrechenbaren Wohnungsaufwand von maximal 3,50 €

m² im Ausnahmefall auf bis zu 5 Euro zu erhöhen. Reutte hat auf vier Euro erhöht, wie BM Alois Oberer bestätigt, ebenso tat dies Rum. Auch Schwaz gab sich diesbezüglich großzügiger, sagt BM Hans Lintner. Die Stadt Wörgl drehte indes an einer anderen Schraube. Hier gilt zusätzlich als antragsberechtigt, wer mindestens fünf Jahre in der Gemeinde gearbeitet hat.

„Wenn es wesentlich teurer wird und die Anträge explodieren, können wir die Beihilfe auch wieder abändern.“ Christian Härting (Bürgermeister Telfs) - Thomas Boehm / TT

Gänzlich beibehalten hat indes Lienz seine bisherigen Ausnahmeregelungen, gleichwohl sind die Landesvorgaben ebenso in Kraft. „Gebürtige Lienzer brauchen bei uns nicht auf die Warteliste“, bestätigt BM Elisabeth Blanik. Weiters entstehe ein Antragsrecht für alle, die seit zwei Jahren in der Bezirksstadt tätig seien und auch für Notsituationen würden separate Regeln gelten.

„Wir haben die Anpassung noch nicht beschlossen. Wir werden jetzt schauen, wie es anderen Gemeinden geht.“ Martin Krumschnabl (Bürgermeister Kufstein) - Osterauer

Nahezu alle befragten Bürgermeister eint jedoch die Ungewissheit, wie sich die neuen Regelungen finanziell auswirken werden. „Ich kann das noch nicht sagen“, klagt etwa der Landecker Bürgermeister Wolfgang Jörg. Sein Telfer Amtskollege Christian Härting ist sich sicher, dass ihm Mehrkosten ins Haus stehen werden. Sollten die Anträge explodieren, schrecke er auch nicht davor zurück, die Zugangsberechtigungen wieder zu verschärfen. Die finanziellen Fragezeichen sind auch der Grund, wieso die Stadt Kufstein die Landesrichtlinie noch nicht beschlossen hat, wie BM Martin Krumschnabl ausführt. Grundsätzlich unterstütze er die Vereinheitlichung. Er verfüge aber nur über ein begrenztes Budget und habe deshalb „strikte Budgetdisziplin“ einzuhalten. Derzeit fehle ihm hier die Planungssicherheit, deshalb warte er ab, wie es anderen Gemeinden mit der Änderung ergehe. Auch Jenbach ist noch säumig. Kommenden Dienstag soll die Änderung jedoch den Gemeinderat passieren, verspricht BM Dietmar Wallner.

Wie viele der 279 Tiroler Gemeinden tatsächlich dem Ruf des Landes gefolgt sind, kann derzeit aber nicht einmal Gemeindeverbandschef Ernst Schöpf sagen: „Das ist eine freiwillige Leistung – es besteht hier keine Meldepflicht.“