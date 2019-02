Infopoint zum Basistunnel in Stadt, Feuerwehrinspektor Gruber verlängert

Nach zwei Jahren kehrt der Infopoint zum Brennerbasistunnel (BBT) in die Tiroler Landeshauptstadt zurück: informativer, interaktiver und größer. Im Pema-Gebäude in der Innsbrucker Brunecker Straße 1 kann der Bau des 56 Kilometer langen Tunnels mitverfolgt werden. 2026/2027 soll er fertig sein, von den insgesamt 240 Kilometern Haupt- und Probestollen sind zwischenzeitlich 94 Kilometer ausgebrochen. „Transparent kommunizieren und offen sein für die leisen Stimmen der Mitmenschen war immer unser Stil. Bei großen Bauprojekten sind eine begleitende Öffentlichkeitsarbeit und die Partizipation der Bevölkerung von besonderer Bedeutung“, betonte Basistunnelvorstand Konra­d Bergmeister bei der gestrigen Eröffnung.

Im Vorjahr haben rund 40.000 Interessiert­e die Baustellen und Informations­zentren wie die Tunnelwelten in Steinach direkt besucht. Für Verkehrsreferentin LHStv. Ingrid Felipe ist die Akzeptanz für den Basistunnel in den vergangenen Jahren aufgrund vieler Diskussionen über Verkehrspolitik merklich gestiegen. Bürgermeister Georg Willi (Grüne) streicht den Mehrwert des Infopoints hervor. „Der Brennerbasistunnel soll ein Gesamtprojekt für ganz Europa werden. Es gibt viele Menschen, die interessieren sich für Großbauprojekte wie den Bau von Tunnels. Hier erfahren die Besucher, wie komplexe Bauwerke in dieser Dimension verwirklicht werden.“

Pfarrer Helmut Gatterer, Robert Possenig (ÖBB), Bürgermeister Georg Willi, BBT-Vorstand Konrad Bergmeister, LHStv. Ingrid Felipe, BBT-Aufsichtsrat Hubert Gorbach (v. l.) eröffnen den Infopoint. - Thomas Boehm / TT

Für Bergmeister ist der Infopoint als „lebendige Ausstellung“ konzipiert und die Besucher können in die Welt des Tunnelbaus eintauchen. Der BBT-­Infopoint ist ab sofort von Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr geöffnet. www.bbt-se.com.

Gruber ist seit 2004 Landesfeu­er­wehrinspektor. - Landesfeuerwehr

Eine wichtige Personalentscheidung steht im Land Tirol an. Es geht um die Funktion des Landesfeuerwehrinspektors. Wenig überraschend dürfte die Tiroler Landesregierung den bewährten Feuerwehrinspektor Alfons Gruber erneut in seiner Funktion bestätigen. Der Beschluss dürfte möglicherweise schon in der heutigen Sitzung erfolgen. (pn)