Sperrt Polizei am Abend zu?

Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Pradl, Saggen, Hauptbahnhof: Das könnten bald die einzigen Innsbrucker Polizeiinspektionen sein, die nach Einbruch der Dunkelheit noch besetzt sind. Wie jetzt durchgesickert ist, wird angedacht, die übrigen Wachzimmer ab 19 Uhr zu schließen. Die Gründe: Sparmaßnahmen und Effizienzverbesserungen. Fix ist allerdings noch nichts, diskutiert wird aber bereits.

Eine Diskussion, die vom Innenministerium ausgelöst wurde – der aktuelle Erlass aus Wien sieht Einsparungen von 15 Prozent vor. Wie, wo und was gespart wird, ist dabei im Wesentlichen den örtlichen Polizeiführungen überlassen. Nur die Sicherheit dürfe nicht beeinträchtigt werden, heißt es dazu aus Wien.

So kam es, dass vor einer Woche Führungskräfte des Innsbrucker Stadtpolizeikommandos Vorschläge zur Kostensenkung unterbreiteten und diskutierten. Darunter auch die abendliche Schließung mehrerer Inspektionen in der Landeshauptstadt.

Falls die Idee umgesetzt wird, werden Bürger beim Betätigen der Polizeiklingel in Neu-Arzl, Hötting etc. zwar erhört, aber nicht empfangen werden. Die Wachzimmer sind dann verwaist, die im Polizeijargon genannten „Besetzer“ gibt’s nicht mehr. Stattdessen meldet sich über die Sprechanlage ein Beamter der Funkzentrale, der je nach Anliegen das Nötige veranlasst und beispielsweise eine Streife schickt. Fin Szenario, das schon seit 2015 in mehreren Innsbrucker Wachzimmern Realität ist. Aber nur in den Nachtstunden zwischen 23 und sechs Uhr. Jetzt wird diskutiert, schon „ab 18.30 oder 19 Uhr“ die Läden dichtzumachen, bestätigt Stadt-Polizeikommandant Martin Kirchler: „Ich betone aber, dass das nur Überlegungen sind. Wie wahrscheinlich die Umsetzung ist, trau ich mich derzeit nicht zu sagen.“

Falls die Dienstplanänderung kommt, dann „nur in den kleineren Dienststellen“: also Reichenau, Neu-Arzl, Hötting und Innere Stadt. „Die Inspektionen in Pradl, Saggen und am Hauptbahnhof bleiben rund um die Uhr besetzt.“ Und das Wachzimmer am Flughafen so lange, bis die letzte Maschine gelandet oder gestartet ist.

Kirchler begründet die mögliche Streichung der „Besetzer“ aber nicht nur mit den angeordneten Sparmaßnahmen: „Dieser Service wird nur wenig in Anspruch genommen.“ Daher sei es durchaus eine Überlegung wert, diese Innendienste aufzugeben: „Das kommt dann den Außen- und Streifendiensten zugute.“

Aber es gibt auch Bedenken: „Wenn niemand mehr im Wachzimmer ist, um beispielsweise Anzeigen entgegenzunehmen, müssen die Streifenbesatzungen einrücken und sich um die Parteien kümmern“, sagt ein Beamter: Je nach Andrang sei es durchaus möglich, dass an manchen Abenden in der Realität weniger Polizisten für den Außendienst zur Verfügung stehen.

Dass Innsbrucks Polizeiinspektionen in den Nachtstunden unbesetzt sind, ist eine relativ neue Entwicklung. Bis 2015 hielt in jedem Wachzimmer zumindest ein Beamter die Stellung. Das änderte sich, als im Zuge einer Evaluierung die Parteienfrequenz pro Inspektio­n in den Nachtstunden erfasst wurde. Die Polizeiposten mit einem geringeren Andrang sind seither zwischen 23 Uhr und sechs Uhr verwaist.

Gespart werden könnte aber auch bei den Sonderstreifen, die regelmäßig mit einem klar umrissenen Aufgabenbereich im nächtlichen Innsbruck unterwegs sind. Etwa um Kontrollen im Rotlicht-Milieu durchzuführen oder Alkohol-Lenker aus dem Verkehr zu ziehen. Aber auch bei diesem Thema ist noch alle­s offen.