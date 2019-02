Chaos am Brenner: Euregio steckt im Krisenmodus

Innsbruck, Bozen – Der Montag lief politisch im Krisenmodus ab: Schließlich steht nach dem Chaos-Wochenende auf der Brennerautobahn auch die Verkehrspolitik in der Europaregion auf dem Prüfstand. Zwischen Innsbruck, Bozen und Trient gab es nämlich nicht nur Stillstand auf der Brenner- achse, sondern darüber hinaus ein massives Kommunikationsdefizit. Offen bemängelt LH Günther Platter den mangelnden Informationsfluss mit Behörden in Südtirol. In einer Sitzung mit Asfinag-Alpenstraßen-Chef Stefan Siegele, dem Leiter der Verkehrsabteilung der Polizei Markus Widman­n und Bernhard Knapp (Verkehrsrecht) kam dies offen zur Sprache. Selbst LH Arno Kompatsche­r (SVP) ist sauer auf das behördliche Krisenmanagement in Südtirol.

Was die freie Fahrt für Lkw trotz massiven Schneefalls betrifft, verweist der Vorstand der Südtiroler Brennerautobahn AG, Walter Pardatscher, auf die Verantwortung der italienischen Polizei. „Wir mussten schauen, die Abschnitte so schnell wie möglich zu räumen und die Lkw wegzubringen.“ Das sei letztlich durch die gute Zusammenarbeit mit den Behörden im Bundesland Tirol gelungen.

Dass die Lkw am Freitag noch versucht hatten, Richtung Norden zu fahren, in Kombination mit dem zu späten Einschreiten der Exekutive in Südtirol dürfte schlussendlich zum Stillstand geführt haben. Außerdem wurde Samstag dann noch der Fahrstreifen Richtung Bozen gesperrt, damit die Lkw auf diese Weise aus der Stauzone fahren konnten.

Tirol reagierte mit großräumigen Ankündigungen der Brennersperre bereits in Bayern, doch zu viele Fahrzeuglenker blieben davon unbeeindruckt. Eine Sperre der Autobahn wurde Samstag in Tirol ebenfalls überlegt, aber von den Behörden als nicht zielführend eingestuft.

Staatsanwalt soll Stau-Ursache prüfen

Für den einen oder anderen Lkw-Fahrer könnte das Verkehrschaos vom Wochenende auf der Brenner­autobahn indes ein juristisches Nachspiel haben. Wie die Südtiroler Tageszeitung Dolomiten gestern berichtete, hat die Verbraucherschutzorganisation „Codacons“ eine Eingabe bei der Bozner Staatsanwaltschaft gemacht. Diese solle prüfen, ob jene Lkw-Lenker, die ohne Winterausrüstung unterwegs waren, sich neben der Unterbrechung eines öffentlichen Dienstes auch der Freiheitsberaubung schuldig gemacht haben.

„Die potentielle Freiheitsberaubung sehen die Vertreter der Organisation gegeben, da Tausende Autoinsassen stundenlang gefangen gewesen seien“, heißt es in dem Bericht. Nun wird die Staatsanwaltschaft prüfen, ob ein Tatbestand vorliegt. Die Rechtslage in Italien sieht dafür hohe Gefängnisstrafen vor: Auf Freiheitsberaubung stehen sechs Monate bis acht Jahre, auf die Unterbrechung des öffentlichen Dienstes bis zu einem Jahr Haft.

Ärger über Wucherpreis in Hotel

Gezwungenermaßen haben zahlreiche der am Samstag in Tirol gestrandeten Urlauber ihren Reiseplan geändert und sich auf Zimmersuche in Innsbruck und Umgebung gemacht. Ein Viersternehotel in Innsbruck nutzte offenbar die Notlage der Urlauber aus und fuhr kurzerhand mit den Zimmerpreisen fast um das Doppelte nach oben. „Das Hote­l hat den Preis für ein Dreibettzimmer von 242 Euro auf 462 Euro angehoben. So etwas will ich nicht haben“, ärgert sich Bürgermeister Georg Willi. Auch Tourismusreferent Vize-BM Franz Gruber will so eine Vorgehensweise nicht hinnehmen und den Fall im TVB besprechen. (pn, bfk, dd)