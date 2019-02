Pingpong-Spiel rund um Nacht-Tempolimit für Lkw

Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Im November 2018 hat sich Schwarz-Grün gegen den von Verkehrsminister Norbert Hofer (FP) ventilierten Vorschlag eines von 60 auf 80 km/h zu erhöhenden Tempolimits in der Nacht (22–5 Uhr) für Lkw auf den Autobahnen ausgesprochen, die TT berichtete. Nun will sich die Regierung die Rückendeckung des Landtages sichern. Hierzu bringen die Klubs von ÖVP und Grünen in der heut­e startenden Februarsitzung des Landtags eine Resolution in Form eines Dringlichkeitsantrags ein. Darin wird darauf verwiesen, dass mit höherem Tempo auch der Lärmpegel steige und somit die Tempo­bremse als Lärmschutzmaßnahme konterkariere.

Stimmt nicht, kontert FP-Landeschef Markus Abwerz­ger: „Die neue Richtlinie bezüglich Lärmschutz sieht explizit Ausnahmen für Tirol vor.“ Er werde einen Antrag auf Zurückweisung stellen. Und tatsächlich: Nur wenige Stunden nach der Pressekonferenz lässt Hofer gestern per Aussendung wissen, dass er das Tempolimit auf 70 km/h anheben werde – nicht aber dort, wo der 60er explizit verordnet worden ist. Als da wären die Brenner-, Inntal- und Rheintalautobahn.

Die ÖVP verbuchte das gestern als „Einlenken“ Hofers.

Erst am vergangenen Wochenende hatten LH Günther Platter und LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) ein Lärmschutz-Forderungspaket über 100 Mio. € (auf fünf Jahre) Richtung Bund und Asfinag geschickt. Für Transitforumchef Fritz Gurgiser sind das „Peanut­s“, wie er selbst sagt: „20 Millionen Euro im Jahr? Allein die Einhausung in Amra­s hat gut 60 Millionen gekosten.“ Die Asfinag müsse nach dem Verursacherprinzip für sämtliche Lärmschutzmaßnahmen aufkommen. Zudem seien die Schwellenwerte zu hoch, da die Berechnungsgrundlagen für alpine Gebiet­e nicht zulässig seien.

Indes kommt auf die Abteilung Umweltschutz im Landhaus einiges an Arbeit zu. Gilt es doch die Vielzahl an Stellungnahmen zu den geplanten Nachschärfungen der Lkw-Fahrverbote in den kommenden Wochen zu sichten und abzuarbeiten. Insbesondere Unternehmer, aber auch die Wirtschaftskammern aus nahezu allen Bundesländern würden Kritik üben, sagt Felipe. Besonders schwer im Magen liegt ihnen, so Felipe, die Hereinnahme der bisher ausgenommenen Lkw der Schadstoffklasse VI. Sowohl beim sektoralen wie Nachtfahrverbot. Um Fristerstreckung bis gestern hatte die Tiroler Wirtschaftskammer angesucht.

Felipe und Platter betonten gestern, sich bei den Fahrverboten „nicht in die Knie zwingen zu lassen“.