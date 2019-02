Aufregung um Wucherpreis: „Hotelbranche zeigte Engagement“

Innsbruck – Die Kritik an dem offenbar kurzfristig angehobenen Zimmerpreis eines Hotels in Innsbruck hat für einiges an Aufregung in der Branche gesorgt. Wie berichtet, ärgerte sich Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi, dass damit die Notsituation der aufgrund der Brenner-Sperre gestrandeten Urlauber ausgenutzt wurde.

TVB-Vorstand und Hotelier August Penz erklärt, dass es auch noch eine andere Seite rund um die Ereignisse am Samstagabend in Innsbruck gibt: „Ich habe als stellvertretender TVB-Obmann sofort mit den Behörden Kontakt aufgenommen und Hilfe angeboten. Auch alle von mir kontaktierten Hotelierskollegen haben sofort ihre Unterstützung zugesichert. Die Branche hat in dieser Not­situation Zusammenhalt bewiesen und geholfen“, betont Penz. Man sei darauf bedacht gewesen, niemanden wegzuschicken und alle Gestrandeten trotz Vollbelegung irgendwie unterzubringen. „Wir haben die Hotelbar, die Saunalandschaft, die Lobby angeboten.“ Mehrere Personen haben beispielsweise die Nacht in der Hotelhalle des Sporthotels Penz verbracht – kostenlos. Die Innsbrucker Hoteliers brauchten dafür keinen Dank, es gehöre aber in Hinblick auf die geäußerte Kritik erwähnt. (dd)