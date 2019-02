Mario Gerber soll den Innsbrucker Wirtschaftsbund übernehmen

Von Marco Witting

Innsbruck – Im Innsbrucker Wirtschaftsbund hätten eigentlich schon 2018 Neuwahlen stattfinden sollen. Doch wegen der Landtags- und Gemeinderatswahlen entschied man sich für einen Aufschub und Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf (VP) hängte als Bezirksobfrau noch ein Jahr an. Am 2. April stehen jetzt in der Bezirksstelle die Neuwahlen an und Zoller-Frischauf tritt nicht mehr an. Seit einer Sitzung des Bezirksvorstandes vor wenigen Tagen ist auch klar, wer den Innsbrucker Wirtschaftsbund übernehmen soll. LA Mario Gerber (VP) bekam in der Sitzung einen „Vertrauensvorschuss“, wie er selbst sagt, und steht somit in der Poleposition.

„Mir liegt die Wirtschaft in der Stadt sehr am Herzen, und auch wenn mein Fokus im Land Tirol liegt, denke ich, dass wir hier die Synergien nutzen können“, sagt Gerber. Er will jetzt „Gas geben“ und mit einem „jungen Team aus Frauen und Männern“ neue Akzente setzen. Zu diesem Team soll GR Johannes Anzengruber als Gerbers Stellvertreter gehören. Anzengruber, nach innerparteilichen Differenzen als ÖVP-Klubobmann im Gemeinderat abgelöst, soll der Draht in den Gemeinderat für Gerber sein. Als sein Stellvertreter sei Anzengruber, der ja Vorsitzender im Wirtschaftsausschuss ist, „Fixstarter“, sagt Gerber. Es „warte viel Arbeit“ im Sinne der Wirtschaftstreibenden in der Stadt. Gleichzeitig will man den Bund auch verjüngen.