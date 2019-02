Landtag: Gewaltschutzplan harrt seiner Fertigstellung

Land will Risikosportlern das Handwerk legen

Innsbruck — Nicht zuletzt anlässlich der außergewöhnlichen Schnee- und Lawinenlage in Tirol vor wenigen Wochen ist auch wieder eine Debatte über die Gefahren des Berg- und Wintersports entbrannt. Insbesondere, wenn wissentlich z. B. in gesperrte Lawinenhänge eingefahren wird oder Warnungen ignoriert werden. So auch gestern in der Sitzung des Tiroler Landtages. Und hier schloss sich LH Günther Platter (VP) seinem Parteikollegen, Landtagspräsident und stv. Leiter der Tiroler Bergrettung, Anton Mattle, in klaren Worten an: „Wer sich nicht an Vorgaben hält, bringt auch die Retter in Gefahr. Dagegen müssen wir radikal vorgehen und auch Strafen andenken." Und so verwunderte es dann auch nicht, dass ein Allparteienantrag zur Abhaltung einer eigenen Landtagsenquete die Dringlichkeit erhielt und somit heute beschlossen werden dürfte. Unter Einbindung aller relevanten Kräfte (wie z. B. Berg- und Flugrettung, Alpinpolizei, Lawinenwarndienst und -kommissionen, Bergsportführer- wie Skilehrerverband) soll das „Risiko und Risikoverhalten bei besonderen Gefahrenlagen" hinsichtlich der Vermeidung von grob fahrlässigem Verfahren debattiert werden. Und hier, so Mattle, müsse man auch über mögliche rechtliche Konsequenzen nachdenken. (mami)