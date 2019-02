Kalte Schulter für SP-Parteitag

Lukas Matt wird neuer Geschäftsführer der Tiroler SPÖ, der designierte Parteiobmann Georg Dornaue­r nach seiner zu erwartenden Wahl beim Parteitag am 2. März auch Klubobmann. Diese Entscheidung habe der Landesparteivorstand am Montag getroffen, sagte Dornauer. Als mittelfristiges Ziel bezeichnete Matt die Regierungsbeteiligung der Tiroler SPÖ nach der Landtagswahl 2023. Zuvor steht am 26. Mai noch die Europawahl an, wo die SPÖ in Tirol zulegen möchte. Die neue SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner wird wegen einer terminlichen Verhinderung übrigens nicht zum Parteitag kommen, dafür der neue burgenländische Landeshauptmann Hans Pete­r Doskozil. Er tritt am 28. Februar die Nachfolge von Hans Niessl an. Laut Dornauer hat die Abwesenheit Rendi-Wagners nichts mit dem Zerwürfnis nach seinem umstrittenen Sager im Landtag im vergangenen November zu tun. Gleichzeitig ließ er Kritik daran anklingen, dass sie in ihrer neuen Funktion bisher noch nie die Tiroler SPÖ besucht habe. „Tirol ist ein gastfreundliches Land. Und der Dornauer ist es auch", hofft er auf einen baldigen Besuch Rendi-Wagners. (pn)