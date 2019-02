Kulturhaus-Verkauf freute im Gemeinderat nicht jeden

Von Wolfgang Otter

Kufstein – Wechselt das Kulturhaus-Areal zu billig gemeindeintern den Besitzer? Bekanntlich verkauft die Stadt die Kulturhaus-Liegenschaft von 1170 Quadratmetern um rund 740.000 Euro an die Stadtwerke. Der Quadratmeterpreis beträgt damit circa 630 Euro. Da wäre mehr zu erzielen gewesen, meinte Vizebürgermeister Hannes Rauch (ÖVP) am Mittwochabend bei der Gemeinderatssitzung. „Wir hätten einen Verkauf am freien Markt prüfen sollen. Man hätte auf dem Grundstück trotzdem geförderte Eigentumswohnungen für junge Familien bauen können“, erklärte Rauch. Andererseits könne er auch die Argumentation der Befürworter nachvollziehen.

Bürgermeister Martin Krumschnabel (Parteifreie) argumentierte, dass die Stadt sofort Geld erhalte und die Stadtwerke einen Baurechtszins, „und das Grundstück gehört nach 50 Jahren noch immer den Stadtwerken. Dann ist es Millionen wert und die Stadt kann es nochmals verkaufen. Ich glaube, dass man in fünf Jahrzehnten das lobend erwähnen wird, dass es 2019 nicht verkauft wurde.“ Dem stünden vielleicht einhunderttausend Euro gegenüber, die man am freien Markt sofort mehr erzielen könnte. Was letztlich auf dem Grundstück passiert, habe man in der Hand, wobei Krumschnabel davon ausgeht, dass „sozialer Wohnbau unbestritten ist“.

„Man kann vieles schönreden, aber dieses Geschäft schönzureden, ist ein Ding der Unmöglichkeit“, konterte ÖVP-GR Richard Salzburger. Er kritisierte, dass die Stadt in Zeiten der Hochkonjunktur „eines der wenigen städtischen Grundstücke unter dem Marktwert verkaufen muss“, um ein Budget zusammenzubringen. „Ich warte, bis das Rathaus den Stadtwerken gehört und wir es zurückmieten. Man darf nicht vergessen, dass wir das bereits bei den Kindergärten so machen“, ärgerte sich der Gemeinderat. Was den Verwendungszweck anbelangt, befürchtet Salzburger, dass auf dem Grundstück auch Räume für Vereine und ein Saal entstehen, „die wir dann ebenfalls zurückmieten können“.

Wenn schon Saal, dann ginge es um einen Konferenzraum, „den alle Kufsteiner Vereine oder auch die Senioren für ihre Kaffeerunde nützen können“, meinte Krumschnabel. Ob sich dann Vereine im neuen Gebäude einmieten, sei deren Sache, „wir unterstützen sie ja auch derzeit, wenn sie woanders sind“, erinnerte der Bürgermeister.

An und für sich blieb dem Gemeinderat ohnedies nichts übrig, als dem Verkauf zuzustimmen. Das Geld ist bereits im Budget 2019 verplant. Das habe man übersehen, räumte Vize-BM Rauch ein. Daher stimmte er zu. „Ganz glücklich bin ich nicht damit“, betonte Rauch. Die einzige ablehnende Stimme kam von GR Salzburger.