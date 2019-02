Verbauung von Bächen in Sillian

In der Marktgemeinde Sillian steht in den nächsten drei Jahren ein Projekt zum Hochwasserschutz an. Die südseitig gelegenen Bäche werden verbaut. Geplant werde schon seit 2016, sagt der Sillianer Bürgermeister Hermann Mitteregger. Das Vorhaben der Wildbach- und Lawinenverbauung betrifft den Stenkerbach und die so genannten Krummbäche. Diese haben bei den Unwettern Ende Oktober 2018 große Schäden angerichtet, weil sie über die Ufer getreten sind und Schlamm und Geschiebe mitgebracht haben. Das soll künftig verhindert werden. Die Gesamtkosten betragen 1,225 Millionen Euro, sagt Mitteregger. Die Gemeinde übernimmt 13 Prozent des Betrags, beschloss der Gemeinderat am Mittwochabend. Den Rest zahlen Bund, Land und ÖBB. (co)