Im Bezirk Imst gibt es 446 gemeldete Freizeitwohnsitze

Imst – Tirols Raumordnungslandesrat Johannes Tratter hat kürzlich den Gesetzesentwurf für eine Abgabe auf Freizeitwohnsitze, im Bezirk Imst gibt es 446 von ihnen, vorgelegt. Innerhalb eines gewissen Rahmens können die Gemeinden – abhängig von der Nutzfläche des Objekts – zukünftig einen jährlich zu zahlenden Beitrag festlegen. Die Einnahmen aus der Abgabe sollen den jeweiligen Gemeinden zugute kommen. Laut dem aktuell vorliegenden Gesetzesentwurf kann diese Abgabe ab Jänner 2020 eingehoben werden.

Für den ÖVP-Bezirksobmann Jakob Wolf ist die Einführung einer Abgabe auf Freizeitwohnsitze auch eine Frage der Gerechtigkeit: „Die Gemeinden müssen nicht nur für Hauptwohnsitze, sondern auch für Freizeitwohnsitze die gesamte Infrastruktur wie Wasserversorgung, Kanal und Straßen zur Verfügung stellen. Im Gegensatz zu Hauptwohnsitzen werden die Freizeitwohnsitze aber nicht in die Berechnung der Abgabenertragsanteile miteinbezogen, sprich für Freizeitwohnsitze erhalten die Gemeinden keinen entsprechenden Teil vom Steuerkuchen des Bundes. Mit der neuen Freizeitwohnsitzabgabe kann diese Lücke nun zumindest zum Teil ausgeglichen werden.“

Auch wenn Umhausen mit 31 gemeldeten Freizeitwohnsitzen nicht zu den Hotspots im Bezirk Imst zählt, sind die erwarteten Einnahmen auch dort nicht unerheblich, verlautbart BM Jakob Wolf via Presseaussendung. „Auf Basis des Gesetzesentwurfs rechnen wir mit einer durchschnittlichen Abgabenhöhe von ca. 400 Euro pro Einheit. In Umhausen werden mit der Freizeitwohnsitzabgabe damit etwa 12.000 Euro zusätzlich pro Jahr in die Gemeindekasse fließen“, rechnet der VP-Klubobmann vor. Geld, das man gut brauchen könne, um steigende Pflichtausgaben und auch notwendige Infrastrukturprojekte zu finanzieren.

Während Haiming, Imsterberg oder Mils nur einen Freizeitwohnsitz und Karres gar keinen hat, kann dem Spitzenreiter Mieming mit seinen 94 gemeldeten Freizeitwohnstätten niemand das Wasser reichen. Die Bezirkshauptstadt Imst, bei über 10.600 Einwohnern, hat mit 25 vergleichsweise wenige Freizeitwohnsitze. Silz liegt bei beachtlichen 65 Stück. Rietz hält bei erstaunlichen 47 und Nassereith bei 33. (TT)