Schöpf: Land soll Abgabe bei Freizeitwohnsitzen nachbessern

Von Peter Nindler

Innsbruck – Der Tiroler Gemeindeverband bezweifelt die Treffsicherheit der geplanten Abgabe auf Freizeitwohnsitze. Dass die Gemeinden nur für Hauptwohnsitze Steueranteile aus dem Finanzausgleich erhalten, ist den Bürgermeistern seit jeher ein Dorn im Auge. Schließlich gibt es in Tirol 119.000 Personen mit einem Nebenwohnsitz. 16.200 haben einen offiziellen Freizeitwohnsitz, rund 10.000 nutzen einen nicht genehmigten. Hier fallen die Gemeinden um Einnahmen um, deshalb wird seit Jahren eine so genannte Zweitwohnsitzabgabe gefordert. Der Gesetzesentwurf des Landes entspricht aber nur teilweise den Vorstellungen des Gemeindeverbands, wie Präsident Ernst Schöpf in einer Stellungnahme dazu anmerkt. Weil er nur die Freizeitwohnsitze umfasst.

Bekanntlich sollen je nach Größe und Jahr mindestens 100 bis 2200 Euro als Infrastrukturabgabe an die Gemeinde gezahlt werden, zusätzlich zur bereits bestehenden Tourismuspauschale. Weil der Gesetzesentwurf nur auf die Nutzung von Freizeitwohnsitzen abstelle, befürchtet Gemeindeverbandspräsident Ernst Schöpf, dass nicht einmal für die 16.200 genehmigten Feriendomizile die Steuer abgeführt werde.

Generelle Abgabe wie in Kärnten

Schöpf fordert deshalb ein Nachjustieren zur Erhöhung der Treffsicherheit. Schließlich sollten möglichst alle Zweitwohnsitzbesitzer für die kommunalen Infrastruktur- und Verwaltungseinrichtungen zur Kasse gebeten werden. Darüber hinaus ist es für Schöpf ein Trugschluss, „wenn auch von illegalen Freizeitwohnsitzen entsprechende Einnahmen in Aussicht gestellt werden“.

Der Tiroler Gemeindeverband schlägt deshalb eine generelle Zweitwohnsitzabgabe vor, wie sie in Kärnten seit 2006 eingehoben wird. Allerdings mit Ausnahmen. Rund 119.000 Personen sind in Tirol mit einem weiteren Wohnsitz gemeldet, davon stammen rund 59.000 nicht aus Tirol. Die meisten Zweitwohnsitze gibt es mit 27.700 in Innsbruck, gefolgt von nicht weniger als 23.000 im Bezirk Kitzbühel.

Natürlich soll es auch Ausnahmen von der Abgabepflicht geben, wie Schöpf hinzufügt. Sozial oder beruflich (schulisch) bedingte Nebenwohnsitze sollen weiterhin steuerfrei sein. Der Vorteil aus der Sicht des Gemeindeverbands: Auf den schwer zu erbringenden Nachweis einer (illegalen) Freizeitwohnsitznutzung kann verzichtet werden, ohne deshalb das Abgabenaufkommen zu schmälern.

Der Vorteil des Kärntner Zweitwohnsitzabgabegesetzes liege darin, dass es nicht auf den schwer zu kontrollierenden raumordnungsrechtlichen Begriff des Freizeitwohnsitzes abstelle, sondern zunächst jede Immobilie erfasse, die nicht als Hauptwohnsitz verwendet werde. „Die Gemeinde muss also nicht den schwierigen bzw. oft unmöglichen Nachweis erbringen, dass der Besitzer ein Wohnsitz ausschließlich während des Urlaubes, der Ferien, des Wochenendes oder sonst nur zeitweilig zu Erholungszwecken nutzt“, so Schöpf.

Mehr Steuereinnahmen erhofft

Als Ausnahmen von der Steuer führt der Gemeindeverband Nebenwohnsitze an, „die für Zwecke der Berufsausbildung, Berufsausübung oder des Schulbesuches erforderlich sind“. Zugleich verweist Schöpf darauf, dass er sich von dieser Regelung mehr Steuereinnhamen ausrechnet. „Es wird wohl kaum zu erwarten sein, dass die Eigentümer oder Nutzer illegaler Freizeitwohnsitze eine Abgabenerklärung über die Selbstbemessung der Steuer bei der Gemeinde abgeben werden, um sich dadurch – einer Selbstanzeige gleichkommend – der bau- und verwaltungsstrafrechtlich zu sanktionierenden illegalen Freizeitwohnsitznutzung zu überführen.“ Die Bürgermeister müssten schließlich zwangsläufig handeln, den Eigentümern drohen schlussendlich Strafen bis zur Rückabwickelung.

Noch bis nächste Woche können Stellungnahmen zum Gesetz abgegeben werden, die Abgabe soll spätestens im Mai im Landtag beschlossen werden.