Geldsegen für die Kitzbüheler Gemeinden

Als eine Frage der Gerechtigkeit bezeichnet ÖVP-Bezirksobmann Peter Seiwald die Einführung einer Abgabe auf Freizeitwohnsitze ab Jänner 2020: „Die Gemeinden müssen nicht nur für Hauptwohnsitze, sondern auch für Freizeitwohnsitze die gesamte Infrastruktur wie Wasserversorgung, Kanal und Straßen zur Verfügung stellen."

Im Gegensatz zu Hauptwohnsitzen würden die Freizeitwohnsitze aber nicht in die Berechnung der Abgabenertragsanteile miteinbezogen. Für Freizeitwohnsitze erhalten die Gemeinden also keinen entsprechenden Teil vom Steuerkuchen des Bundes. Mit der neuen Freizeitwohnsitzabgabe kann diese Finanzierungslücke nun zumindest zum Teil ausgeglichen werden.

Da könnte es in den Gemeindekassen in Zukunft ganz schön klingeln: Mit 5645 Freizeitwohnsitzen gibt es im Bezirk Kitzbühel mehr als in jeder anderen Region Tirols. „Bei einer durchschnittlichen Abgabenhöhe von 500 Euro pro Einheit würde das beispielsweise für die Gemeinde Kirchberg ein Einnahmenplus von jährlich 436.000 Euro bringen. Geld, das unsere Gemeinden auf jeden Fall gut gebrauchen können, um steigende Pflichtausgaben und auch notwendige Infrastrukturprojekte zu finanzieren", rechnet Seiwald vor.

Freizeitwohnsitz-Kaiser ist laut einer Aussendung der Bezirks-ÖVP die Stadt Kitzbühel mit 1276 gemeldeten Freizeitwohnsitzen, gefolgt von Kirchberg in Tirol mit 873 und Westendorf mit 620. Schlusslicht im Bezirk bildet Hochfilzen mit 40 gemeldeten Freitzeitwohnsitzen. Die Abgabenhöhe richtet sich nach der Nutzfläche und reicht von 100 bis 240 Euro (bis 30 Quadratmeter) bis hin zu 920 bis 2200 Euro (ab 250 Quadratmeter). (TT, mm)