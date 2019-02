Neubau in Hötting steht in der Kritik

Ein privates Wohnbauvorhaben ruft Anrainer in Hötting auf den Plan: Dabei handelt es sich um kein weiteres Investorenprojekt im Stadtteil — vielmehr haben die Bauwerber um Bewilligung für den Abbruch eines Bestandsgebäudes in der Höttinger Schulgasse und die Errichtung eines „Generationenwohnhauses" für vier Familien am selben Standort angesucht.

Er habe erst durch die Einladung zur Bauverhandlung — die am Montag stattfindet — vom Vorhaben erfahren, berichtet Anrainer Kurt Habitzel. Er bringt eine ganze Reihe von Kritikpunkten vor: So werde durch den vierstöckigen Neubau — der gegenüber dem Bestand ein Mehrfaches an Kubatur aufweise und zudem deutlich höher sei — das „einzigartige Ensemble" mit der Alten Höttinger Pfarrkirche, dem alten Pfarrhaus und der Gießerei optisch massiv gestört. Das neue Gebäude rücke an den Platz vor der Kirche und der Gießerei heran, der im Dorfleben eine zentrale Rolle spiele, ebenso an die angrenzende Grünfläche: „In diesem Bereich kragt der Neubau über die Grundstücksgrenze hinaus und stellt den Park im Wortsinn in den Schatten."

Auch die Blickachsen, etwa von der Bachgasse/Bildgasse aus, würden beeinträchtigt, ebenso der Rundblick über Innsbruck vom Kirchenvorplatz aus. „Das ist der sensibelste Platz in ganz Hötting", sagt Habitzel, der eine negative Vorbildwirkung fürchtet: „Wenn das möglich ist, ist in Hötting künftig alles möglich." Rund 15 weitere Nachbarn haben sich an einer kurzfristig gestarteten Unterschriftenaktion beteiligt, die Liste wurde bereits an die Stadtführung übermittelt.

Bauwerber sind die ehemalige SP-Stadträtin Marie-Luise Pokorny-Reitter und Helmut Reitter, die ein Wohnhaus für drei Familiengenerationen planen. Inhaltlich möchte sie zu den Kritikpunkten auf TT-Anfrage nicht Stellung nehmen: „Es ist Aufgabe des Bauverfahrens, sich damit auseinanderzusetzen. Die Anrainer hatten und haben am Montag noch einmal die Möglichkeit, ihre Parteienrechte wahrzunehmen und Einsprüche vorzubringen."

Darauf verweist auch BM Georg Willi (Grüne), der sich aus dem laufenden Verfahren „heraushalten" möchte. „Bei der Bauverhandlung sind alle Einwände zu würdigen, die Behörde hat das zu beurteilen." Wie zu erfahren war, soll sich der Sachverständigenbeirat laut Tiroler Stadt- und Ortsbildschutzgesetz (SOG) mehrfach mit dem Projekt beschäftigt und diesem — nach einigem Hin und Her mit dem Bauwerber — letztlich mehrheitlich zugestimmt haben. Die entsprechenden Stellen bei Stadt und Land waren gestern jedoch für kein Statement zu erreichen. (md)