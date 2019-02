Zirl will keinen „ungezügelten Zuzug“

Zirl – „Ein zentrales Arbeitsvorhaben der laufenden Gemeinderatsperiode ist erledigt“, freut sich BM Thomas Öfner (Für Zirl) – und meint damit die erste Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzepts (ÖROK). Im September 2018 vom Gemeinderat beschlossen, drei Monate später von der Landesregierung genehmigt, ist das neue ÖROK nunmehr in Kraft.

Zirl sei 1998 eine der ersten Tiroler Gemeinden mit einem Raumordnungskonzept gewesen, so Öfner, zählte zuletzt aber zu jenen Orten, in denen die Fortschreibung noch ausstand, „mit dem Risiko, handlungsunfähig zu werden“. Nun habe man aber – auch dank der Fachleute in der Gemeinde und der Raumordnungsabteilung des Landes – für die nächsten zehn Jahre wieder eine Richtschnur für eine geordnete Siedlungs-, Verkehrs- und Wirtschaftsentwicklung in der Hand.

Dabei habe man im ÖROK „ganz bewusst keine neuen Siedlungserweiterungsgebiete festgelegt“, betont GV Josef Gspan (Zukunft Zirl), Obmann des Raumordungsausschusses. Zum einen habe man genug Baulandreserven, zum anderen wolle man sich künftige Entwicklungsspielräume offen halten. Zugleich stellt Gspan klar: „Wir wollten den ungezügelten Zuzug, bedingt durch große Baulandumlegungen der Vergangenheit, bewusst bremsen.“

Raumplaner Friedrich Rauch bestätigt die „sehr dynamische Einwohnerentwicklung“ in den letzten 20 Jahren. Zwischen 2001 und 2011 wuchs die Einwohnerzahl um mehr als ein Viertel, von 6120 auf 7740, großteils über Zuzug. „Diese Entwicklung wurde zuletzt etwas gedämpft“, erklärt Öfner, „wir sind aber weiterhin eine Zuzugsgemeinde“ – nun mit knapp 8200 Einwohnern.

Laut Rauch sind noch rund 16 Hektar an Baulandflächen für Wohnzwecke vorhanden, bis ca. 2028-2030 würden bei gleicher Weiterentwicklung ca. 12 ha benötigt. Grundsätzlich seien die Baulandreserven also ausreichend. Die Gemeinde sei hier aber maßgeblich von den Interessen der Grundeigentümer abhängig, die gemeindeeigenen Grundreserven seien nämlich „sehr bescheiden“. Konkret besitzt die Gemeinde rund 3000 m2 in Eigenhofen (hier gibt es einen Grundsatzbeschluss des Gemeinderates, Wohnraumschaffung zu prüfen), weitere 3000 m2 am Schwimmbad-Parkplatz, 2000 m2 beim Musikpavillon und 3000 m2 am zentralen Schulareal – wobei bei Letzterem keine Wohnnutzung angedacht ist.

Ziel sei es vor allem, den Wohnbedarf im Dorf selbst zu befriedigen, sagt Öfner. „Nach Schätzungen bräuchten wir in den nächsten zehn Jahren im Sinne des leistbaren Wohnens rund 80 bis 100 Wohneinheiten“ – aus seiner Sicht idealerweise „Mietwohnungen zu leistbaren Preisen“.

Ein weiterer wesentlicher Aspekt der Gemeindeentwicklung werde die schon lange angestrebte Revitalisierung des Ortszentrums – Stichwort Kirchstraße – sein, betont Rauch. Für eine Attraktivierung sei dabei auch eine „Neudefinition der Bausubstanz“ wichtig. Hier ist die Gemeinde laut Öfner freilich weitgehend von einem privaten Investor abhängig: Dieser hatte ein Wohn- und Geschäftsprojekt in der Kirchstraße 2016 zurückgezogen.

Auch das landwirtschaftliche Siedlungsgebiet Aue im Westen von Zirl wurde ins ÖROK aufgenommen. Bisher wurde dort eine Hofstelle (Aussiedlerhof) realisiert, eine weitere genehmigt, aber noch nicht gebaut. „Theoretisch sind dort noch weitere Widmungen möglich“, so Span, für ein weiteres landwirtschaftliches Siedlungsgebiet bestehe also kein Bedarf. (md)