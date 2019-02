Eklatanter Mangel: Ärzte für Dienst am Wochenende engagiert

Von Peter Nindler

Hall – Zwei Entwicklungen machen den Tiroler Krankenanstalten derzeit massiv zu schaffen: Zum einen ist es die finanzielle Situation: Für die drei Landeskrankenhäuser der Spitalsholding Tirol Kliniken wurde ein harter Sparkurs vorgegeben. Der Abgang im heurigen Jahr darf nicht über dem des Vorjahres liegen. Wie hoch der war, wird noch nicht bekannt gegeben. Doch offenbar dürfte er erneut angestiegen sein. Um zu sparen, werden etwa im Landeskrankenhaus Hall Plan- und offene Karenzstellen bis zu vier Monate zeitverzögert nachbesetzt.

2017 haben die neun öffentlichen Spitäler ein Minus von 56,9 Millionen Euro verzeichnet, 54,2 Mio. Euro gingen allein auf das Konto der drei Landeskrankenhäuser Innsbruck, Natters/Hochzirl und Hall. Wie Tirol-Kliniken-Vorstand Stefan Deflorian betont, bleiben die in Hall angeordneten gesetzten Maßnahmen so lange aufrecht, wie es notwendig sei, um die Einhaltung des Budgets 2019 sicherzustellen.

Zuletzt wurde aber hinter vorgehaltener Hand intensiv darüber diskutiert, warum gerade die Lage in Hall so schwierig ist. Und da kam die Sprache auf die Personalprobleme in der Abteilung „Gynäkologie und Geburtshilfe“. Denn das sind die anderen Herausforderungen, mit denen der stationäre Gesundheitsbereich immer häufiger konfrontiert wird: der Mangel an Fachärzten in einigen Abteilunge. Um diesen zu kompensieren, steigt auch der Aufwand. Trotzdem sieht Holding-Vorstand Stefan Deflorian keinen Zusammenhang zwischen budgetären Maßnahmen und der Abteilung für Gynäkologie am LKH Hall. Die Gynäkologie habe sich in den letzten Jahren österreichweit zu einem Mangelfach entwickelt. Daher sei die Besetzung freier Stellen, unabhängig vom Standort, zu einer Herausforderung geworden.

Nur: Damit die Wochenenddienste auf der Haller Gynäkologie überhaupt besetzt werden können, muss man Hilfe von außen in Anspruch nehmen. Das bestätigt auch der Ärztliche Direktor Christian Haring. Liste-Fritz-Klubchefin Andrea Haselwanter-Schneider hat dazu im Landtag eine Anfrage an Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (VP) gestellt. „Angeblich werden Ärzte für die Wochenenddienste aus anderen Spitälern, anderen Bundesländern oder dem Ausland geholt, um den Wochenendbetrieb aufrechterhalten zu können. Dadurch sollen erhebliche Kosten anfallen, die Rede ist von 4800 Euro pro Wochenende“, mutmaßt Haselwanter-Schneider. Die Abgeordnete geht außerdem davon aus, dass es nicht nur in der Gynäkologie zu wenig Ärzte gebe.

Christian Haring hält nichts von politischen Querschüssen, „aber es stimmt, dass wir uns wie andere Spitäler auch am Wochenende mit externen Fachärzten in der Gynäkologie behelfen müssen“. Gerade in diesem Fach sei es ganz schwierig, die Stellen zu besetzen. Andererseits habe Hall hier Abgänge zu verzeichnen gehabt. Er, sagt Haring gegenüber der TT, kenne natürlich die internen Diskussionen über die Finanzierung der Wochenenddienste. „Aber wir haben uns das alles ganz genau durchgerechnet, wir zahlen nicht drauf.“

Die eigens für die Wochenenden von außen engagierten Ärzte würden auf selbstständiger Basis arbeiten. „Die Belastung von den Lohn-Nebenkosten fällt hier weg“, schildert Haring. Die Unterkunft werde natürlich bereitgestellt. Letztlich unterstreicht der Ärztliche Direktor, dass Hall mit dieser Vorgangsweise nicht das einzige Tiroler bzw. österreichische Krankenhaus sei.

Im niedergelassenen Bereich werden derzeit von der Tiroler Ärztekammer 21 Kassenstellen ausgeschrieben. Acht Allgemeinmediziner und 13 Fachärzte werden gesucht. Viele davon bereits ab 1. April.