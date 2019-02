Große Aufgaben für einen kleinen Ort

Rund 35 Kilometer Straßennetz muss die Gemeinde Angerberg instand halten. Die Investitionen dafür betragen jährlich einen beachtlichen Anteil des Budgets. „In den vergangenen Jahren haben wir den Breitband-Ausbau vorangetrieben und wenn eine Straße aufgerissen wird, dann muss sie auch wieder saniert werden. Aber im Plan ist mehr, als wir uns leisten können", sagt BM Walter Osl. Etwa 1,4 Mio. Euro wurden in den letzten beiden Jahren in die Straßensanierung investiert und etwa ebenso viel wäre noch nötig.

In den Breitbandausbau wurden bisher rund 1,5 Mio. Euro investiert, dabei wurde das Ortszentrum versorgt. Bis jedoch in allen weit verstreuten Ortsteilen das schnelle Internet einziehen kann, wird es noch etwas dauern. „Wir sind diesbezüglich auch im Bundesförderungsprogramm enthalten", sagt der Bürgermeister. Dafür muss man klare Projekte vorlegen und ein „strenges Regime" regelt und fördert dann diesen Ausbau.

In diesem Jahr steht auch die Fortschreibung des Raumordnungskonzeptes an. Diese, so bezeichnet es Osl, bringt etwas Klarheit in die dörfliche Entwicklung. Baulandreserven sind zwar gegeben, doch stehen die nicht wirklich am Markt zur Verfügung. Ein Wohnbauprojekt ist jedoch vorbereitet und genehmigt und dürfte in nächster Zukunft angegangen werden. Die Wohnbaugenossenschaft „Frieden" wird im Ortsteil Unholzen zwölf Wohnungen und fünf Reihenhäuser errichten.

Zusammen mit dem TVB Ferienregion Hohe Salve will man eine Verbesserung der Wanderwege in Angriff nehmen. So sollten bestimmte Strecken autofrei werden und sowohl im Sommer als auch im Winter zur Verfügung stehen.

Überdies soll ein weiterer Abschnitt der Dorferneuerung realisiert werden. Begonnen wurde im Jahr 2000 mit dem Schulbau, im weiteren Abschnitt folgte der Neubau des Bauhofs, des Recyclinghofs und schließlich kam noch die Errichtung der Dreiklee-Halle dazu. Nun geht es um die Gestaltung des Gemeindeamts und um die Nachnutzung der ehemaligen Volksschule. Diesbezüglich soll der Architektenwettbewerb abgeschlossen werden und dann geht es in die Umsetzung. (be)