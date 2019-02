Rauswurf ist für Depaoli „lächerlich“

Innsbruck – Vieles deutete gestern darauf hin, dass GR Gerald Depaoli, streitbarer Frontmann des Teams Gerechtes Innsbruck, seine Sitze in den Ausschüssen des Gemeinderats verlieren wird. Die Regierung, allen voran Für Innsbruck (FI), begründet dies mit dem Verhalten des Mandatars in der jüngeren Vergangenheit. Depaolis Konter kam gestern wie erwartet.

Man sei offensichtlich der ehemaligen Bürgermeisterliste „ein Dorn im Auge“, da man mehrere Anfragen und Anträge im Bezug auf Projekte aus der vergangenen Periode eingebracht habe. Die Vorwürfe von Für Innsbruck (u. a. wiederholte Diffamierungen und Drohungen, destruktives Verhalten) sind für Depaoli „lächerlich“.

„Sollte ich tatsächlich aus den Ausschüssen geworfen werden, so werde ich trotzdem an allen Ausschüssen als Zuhörer teilnehmen und selbstverständlich von meinem generellen Recht auf Akteneinsicht gemäß § 64 Geschäftsordnung des Innsbrucker Gemeinderates Gebrauch machen“, kündigt er in einer Aussendung an.

In einem internen Schreiben an die Koalition hatte FI wie berichtet für die Gemeinderatssitzung am 28. Februar angekündigt, bei jenen Ausschusssitzen, die man zur Verfügung gestellt hatte, eine Umbenennung vorzunehmen.

Depaoli kündigte unterdessen in einer Aussendung ein „Herz-Ass“ an, das er in den kommenden Tagen in Bezug auf „die ehemalige Bürgermeisterpartei“ Für Innsbruck aufdecken möchte. „Wir werden uns auf alle Fälle nicht vorschreiben lassen, wie wir Politik machen.“ (mw)