1555 Stimmen in Wörgl gegen die Parkordnung

Von Jasmine Hrdina

Wörgl – Die Bodenmarkierungen für die umstrittenen Längsparkplätze in der Wörgler Bahnhofstraße haben dem intensiven Winter teilweise nicht standgehalten. An der Tatsache, dass dort immer noch kreuz und quer geparkt wird, ändert dies aber ohnehin nicht viel. Während die Stadtführung noch an der Neugestaltung „in einem allparteilichen Konsens“ arbeitet, fahren die Kaufleute in der Innenstadt erste bürgerrechtliche Geschütze auf.

So überreichte Marco Pilotto vom Verein Shopping City Wörgl (SCW) Bürgermeisterin Hedi Wechner am Rande der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend die angekündigten Unterschriftenlisten. Wie berichtet, forderten innerstädtische Unternehmer die Gemeindepolitik auf, die Parkordnung wieder in ihren ursprünglichen Zustand – also mit Querstellplätzen – zu versetzen. 1555 Bürger unterstützen dieses Ansinnen.

Der Stadt entgehe durch den flächenbedingten Wegfall von zwölf Plätzen außerdem eine ordentliche Summe an Parkgebühren, ist Pilotto überzeugt. Auf Nachfrage der TT beziffert der Pressesprecher der Stadt diese mit 34.800 Euro im Jahr. Die Parkraumbewirtschaftung sei aber keine „Cashcow“, also lukrative Einnahmequelle für die Gemeinde, so Andreas Madersbacher, „denn auch durch die Bewirtschaftung selbst – also die Kontrolle, die Erhaltung, die Anschaffung von Parkautomaten u.v.m. – entstehen laufend zusätzliche Kosten.“

Kritik übt Kaufleutevertreter Pilotto auch an der Begründung für die neue Ordnung. Diese sei sicherer für die Radfahrer, argumentierte BM Wechner. Auch mit Längsstellplätzen wären diese aber noch leicht zu übersehen, meint Pilotto und schlägt vor, den Radweg zwischen Gehsteig und Parkflächen verlaufen zu lassen. „Die Autos rücken dann weiter hinaus auf die Straße, diese wirkt dann optisch schmaler und führt dazu, dass die Autos langsamer fahren. Das hätte also gleich mehrere Vorteile.“