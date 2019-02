Wörgler Badl ließ nochmals die Emotionen hochgehen

Von Wolfgang Otter

Wörgl – „Jetzt liegt die Angelegenheit bei den Anwälten“ – kurz fällt die Stellungnahme von Roland Ponholzer von der Bad Eisenstein GmbH zur Aufhebung der Widmung auf dem rund 12.000 Quadratmeter großen Badl-Areal bei der Sitzung des Wörgler Gemeinderates am Dienstag­abend aus. Seit 2015 hatte die Gesellschaft versucht, ihr Nutzungskonzept der Stadt schmackhaft zu machen, die zuletzt vorgelegten Pläne enthielten eine Schule und Erholungseinrichtungen im Bereich Burn-out samt Start-ups und Wohnungen, die TT berichtete. Letztere zwei Punkte stehen aber im Widerspruch mit den raumordnerischen Vorstellungen der Stadt.

Bereits im Vorfeld der Sitzung hatte die Gesellschaft noch einmal ein Planungsgespräch gefordert. Zugleich standen auch Klagen im Raum. Doch der Gemeinderat widmete nun mit 13 (FPÖ, Liste Wechner) zu acht Stimmen (bürgerliche Listen, Grüne) das Areal von Sonderfläche für Großbeherbergungsbetrieb in Freiland bzw. Sonderfläche Tennisanlage um. Raumordnungsreferent Andreas Schmidt (Liste Wechner) hatte präsentiert, was künftig erlaubt sein wird. Eine Sondernutzung für Freizeit, Regeneration, Sport inkl. Gastronomie und Beherbergung sowie naturraumbezogene Bildungsangebote ist nun im Örtlichen Raumordnungskonzept (ÖROK) festgehalten. „Gewerbe und Wohnbau sind nicht möglich“, sagte Schmidt. Damit sei vieles von dem, was die Bad Eisenstein GmbH will, berücksichtigt worden. Immer ist aber vorher die entsprechende neue Widmung notwendig. Für die Besitzer wird es sogar möglich sein, zum Beispiel ein Hoteldorf für Urlauber zu errichten, wobei durch die Sonderflächenwidmung für den Tennissport der Platz eingeschränkt ist, wie eine Anfrage von GR Andreas Taxacher (Team Wörgl) aufzeigte. Das bestehende Asylwerberheim ist, weil sanierter Altbestand, von den neuen Regelungen nicht betroffen.

Besonders GR Andreas Widschwenter (VP) stemmte sich gegen den Beschluss. „In enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde und der Raumordnerin wurde ein Konzept ausgearbeitet. Überall war das Echo eher positiv. Es geht um etwas Neues und Innovatives. Man sollte den Mut haben, diese Gespräche nicht mit einer Rückwidmung Freiland zu beenden und zu behaupten, dass wir sonst das Naherholungsgebiet nicht erhalten können. Die Eigentümer haben immer gesagt, es geht nicht um Gewerbebetriebe und Wohnbau. Es sollen Einrichtungen hinkommen, die für Wörgl positiv sind“, meinte der Ersatzgemeinderat.

„Wir schlagen keine Türe zu. Die Planungsgespräche wird es danach geben. Es ist uns ein Anliegen, dass dort was passiert. Aber es gibt keine Blankowidmung“, sagte BM Hedi Wechner. Sie erinnerte daran, dass die vorliegende Widmung schon lange geändert gehört hätte. Man habe aber wegen der Gesellschaft zugewartet. Diese sei jedoch viele Erklärungen schuldig geblieben. Wechner meinte sogar: „Wenn ich bösartig wäre, dann müsste ich fragen, ob die Bad Eisenstein GmbH den Gemeinderat für dumm verkaufen will oder so schnell über den Tisch ziehen, dass er die Reibungswärme als Nestwärme empfindet?“ „Warum die Rückwidmung, wenn man will, dass der Betreiber etwas macht?“, fragte auch Richard Götz (Grüne). GR Widschwenter erinnerte auch daran, dass die Gesellschaft dem Tennisclub einen weiteren Spielbetrieb ermöglichte. Wechners Konter: „So wollten wir das nicht. Dass nämlich der Verein 12.000 Euro pro Jahr für die Pacht bezahlt und der Besitzer nach drei Jahren sagen kann, ich brauche das Grundstück jetzt selber.“