Im Tiroler Wirtschaftsbund und in Junger VP kracht‘s massiv

Von Peter Nindler

Innsbruck – Wenn der Stein einmal rollt, dann rollt er. In den ÖVP-Teilorganisationen läuft es nämlich derzeit alles andere als rund. Im Tiroler Wirtschaftsbund hat Obmann Franz Hörl mit seinen Attacken nach der AK-Wahl gegen Arbeiterkammerpräsident Erwin Zangerl und dem veröffentlichten Fake-Video zu Tourengehern eine Führungsfrage ausgelöst. In der Jungen ÖVP schwelte vor dem Landestag mit Neuwahlen am Freitag ebenfalls ein Konflikt. Jetzt explodierte er. Der Bezirksobmann von Innsbruck, Dominik Berloffa, hat wegen vermuteter Unregelmäßigkeiten vor der Wahl sogar das Parteischiedsgericht angerufen.

In der Wirtschaftsbund-Landesleitung gab es am Montag nur ein Thema: Franz Hörl. Aktuell versetzt sogar eine zu Boden fallende Stecknadel die Wirtschaftsbundführung in Aufregung. Umso heftiger wackelt es nach einem Mail des Landtagsabgeordneten und designierten Obmanns von Innsbruck Mario Gerber. Er lud Vertraute zu einem „Geheimtreffen“ ein, weil es ihm sehr am Herzen liege, „dass wir eine enge abgestimmte ,WB-Kämpfertruppe‘ bilden“. Er, so schreibt Gerber weiters, möcht­e festhalten, „dass es mir nicht nur um die aktuellen, ,aufgebauschten‘ Themen oder gar gegen unseren Obmann Franz geht – vielmehr um die strategische Zukunft vor allem nach Franz. Wann immer die sein mag ...“ Nachsatz: um gemeinsam auf „unseren Wirtschaftsbund“ zu schauen und diesen auch gegen Angriffe von außen zu verteidigen und zu schützen.

Mehr hat es in der angespannten Situation nicht benötigt. Gerber selbst betont auf Anfrage der TT, dass dieses Treffen aus dem Zusammenhang gerissen und falsch interpretiert werde. Schließlich sei alles mit Wirtschaftsbundobmann Franz Hörl abgestimmt worden. Eigentlich sollten die Reihen nach dem Austritt des ehemaligen Wirtschaftskammerpräsidenten Jürgen Bodensee­r hinter ihm dichtgemacht werden, doch offenbar gehen die Risse quer durch den Wirtschaftsbund. Der Unmut wächst.

In der Jungen ÖVP (JVP) muss sogar das Parteischiedsgericht zusammentreten. Dominik Berloffa sieht sich von der interimistischen Führung ausgebremst. Er habe bereits im Herbst seine Kandidatur angekündigt, doch das werde offenbar negiert, schreibt er in seiner Beschwerde an das Parteigericht. Offizielle Kandidatin des JVP-Vorstands ist die interimistische Obfrau und Abgeordnete Sophia Kircher. Sie bezeichnet Berloffas Vorgangsweise als „Wahlkampfgetöse“. Sie geht davon aus, dass er gegen sie kandidieren werde. „Mehrere Kandidaten wären natürlich gut, mir geht es um einen Neustart.“

Berloffa kritisiert, dass der Vorstand nur Kircher forciere. Außerdem sei die Auswahl der Delegierten statutenwidrig erfolgt. „Der Landestag am kommenden Freitag unter den angehängten Gesichtspunkten hat seine Rechtmäßigkeit verloren. Diese Entwicklungen stellen sich aus meiner Sicht als demokratisch äußerst bedenklich und fatal dar“, teilt er dem Schiedsgericht mit.

Die Partei forciert hingegen ebenfalls Kircher und will damit einen Schlussstrich unter die Ära von Dominik Schrott setzen.