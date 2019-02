Blau-grüner Karfreitagsstreit: Blasphemievorwurf an Mair

Innsbruck — Die Häme über die Entscheidung der türkis-blauen Bundesregierung , den Karfreitag künftig zur Hälfte zum Arbeits- und (ab 14 Uhr) zum Feiertag zu erklären, hat am Dienstag auch auf der Social-Media-Plattform Twitter ihren Niederschlag gefunden. Mit Tiroler Beteiligung.



„Am Karfreitag um 15 Uhr ist Jesus am Kreuz vor Lachen gestorben." So kommentierte der Klubchef der Grünen, Geb­i Mair, den — vielfach als typisch österreichisch hatschert kritisierten — Kompromiss der Bundesregierung. Na bumm. Mehr hat es dann auch bei FPÖ-Klub- und Landesparteichef Markus Abwerz­ger nicht mehr gebraucht. Tags darauf forderte er in einer gesalzenen Presseaussendung zwar nicht den Rücktritt Mairs, aber doch eine klare Distanzierung nicht nur der grünen Führungsriege, sondern auch der Tiroler ÖVP-alt: „Mair ist ja kein Einmaltäter, sondern seine verbalen Injurien und seine schwer verdaulichen sprachlichen Ergüsse haben ja Tradition und sind beinahe System." LH Günther Platter sei deshalb aufgefordert, Stellung zu nehmen: „Die Schwarzen haben ja diese verrückte grüne Truppe als Regierungspartei salonfähig gemacht."

Abwerzger wirft Mair nicht nur „Blasphemie" durch seinen Tweet vor, sondern spricht von der „kleinen irren Welt" Mairs, dessen „Skandalsager" man nun — mit Verweis auf Paragraf 188 Strafgesetzbuch — werde prüfen müssen.

Mair selbst holte gestern zu einer gröberen Erklärung — dieses Mal auf Facebook — aus: „Ob das ein gelungener Tweet war, kann man sicher diskutieren. Ich wollte mich nicht über Jesus lustig machen, sondern ausdrücken, dass die Entscheidung der Bundesregierung zum Lachen ist." Sollten sich Gläubige angegriffen fühlen, entschuldige er sich, so Mair: „Ich finde, dass ein Feiertag am Todestag Jesu mehr Zeit haben soll und nicht nur ein paar Stunden." Diese Entscheidung von Türkis-Blau sei „ein Witz". Grünen-Sprecherin Barbara Schramm-Skoficz will Abwerzger gar ehren: „Gäbe es für peinliche Ablenkungsmanöver einen Oscar, würde Abwerzger dafür nominiert werden."

„Es ist ein absolutes No-Go, religiöse Gefühle von Menschen zu verletzen. Das ist zutiefst zu verurteilen", sagte VP-Klubchef Jakob Wolf der APA. (TT)