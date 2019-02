Innsbruck: 60 Großbaustellen für eine Stadt

Von Marco Witting

Innsbruck – Wenn Infrastruktur funktioniert, dann merke man sie nicht. Sei sie aber defekt, dann merke das jeder. Deshalb, so erklärt etwa IKB-Chef Helmuth Müller, seien Bauarbeiten in der Stadt auch so etwas wie eine „Daseinsvorsorge“. Und die wird auch 2019 eifrig gepflegt. 60 Großbaustellen werden Bauarbeitern und Verkehrsteilnehmern die Schweißperlen auf die Stirn treiben. Insgesamt investieren IKB, IVB, Stadt Innsbruck und Tigas bis zu 45 Millionen Euro. Viel Geld, was meist mit viel Ärger der Bevölkerung einhergeht.

Die Bauarbeiten bei der Fritz-Konzert-Brücke riefen bei einem Lokalaugenschein gestern bereits Unmut von Passanten hervor. Solche Meldungen sind die Verantwortlichen gewohnt. Sie erklären, dass die Maßnahmen „unumgänglich“ sind. Und man sehr viel Arbeit hineinstecke, dies zu koordinieren. Im Sinne der Bürger und der Kosten. „Das führt dazu, dass wir manche Sachen eben früher machen und nicht dieselbe Straße mehrfach aufgerissen wird, wie es früher der Fall war“, sagt SrR. Uschi Schwarzl.

Ein Bild, das Autofahrer nicht freuen wird: Auch heuer erwarten die Verkehrsteilnehmer wieder umfangreiche Straßensperren. - Thomas Boehm / TT

Hier die größten Baustellen im Programm 2019:

Südtiroler Platz: Wohl jene Baustelle, die für die meisten Menschen sichtbar werden wird, befindet sich am Hauptbahnhof. Wie auch an den Kreuzungen mit der Brixner und Salurner Straße ist die technische Lebensdauer für die Asphaltfahrbahn erreicht. Dazu erneuern die IVB die beiden Gleisbögen im Bereich „Uhrturm“. IKB und Tigas verlegen Leitungen für Strom, Wasser, Kanal sowie Gas und Hausanschlüsse. Auch der Straßenoberbau wird auf eine Tiefe von ca. 80 cm erneuert. Die Oberfläche des Südtiroler Platzes wird mit einem schwarzen Standardasphalt versehen. Die Vorarbeiten beginnen am 1. April. Zwei Wochen Vorlaufzeit braucht es, um die Baustelle und die geänderte Verkehrsführung einzurichten. Der eigentliche Baustart erfolgt am 15. April. Abgeschlossen sein soll die Sanierung, die in drei Bauphasen unterteilt ist, bis Mitte November. „Eine Zufahrt für Anwohner und Blaulichtorganisationen und die Erreichbarkeit für alle Geschäfte und Parkgarage in der Innenstadt ist jederzeit gut gewährleistet“, sagt Walter Zimmeter von der Stadt Innsbruck. Eine große Herausforderung sind hier die Umleitungen für Öffi- und Individualverkehr.

Fritz-Konzert-Brücke: Vor zwei Tagen hat in dem Bereich die Generalsanierung begonnen. In zwei Bauphasen, die planmäßig Ende November abgeschlossen werden, wird das bestehende Tragwerk jeweils halbseitig abgebrochen und durch ein neues ersetzt. Durch die Baumaßnahmen kommt es neben den Verkehrseinschränkungen auch zu Lärmbeeinträchtigungen – teilweise auch in der Nacht. Keine Einschränkungen ergeben sich für den öffentlichen Verkehr. Für den Individualverkehr bleibt auf der Brücke der Fahrstreifen Richtung Norden befahrbar. Der Verkehr Richtung Süden wird über die Leopoldstraße umgeleitet. Die Unterführungen Oerleyweg und Prämonstratenserweg sind nicht passierbar.

Innpromenade: Seit Anfang Februar werden die Stromleitungen an der Innpromenade zwischen Tiflisbrücke und Grenobler Brücke erneuert. Diese Bauarbeiten dauern bis Ende Mai 2019 und erfordern eine Sperre des Rad- und Gehweges. Ebenfalls gearbeitet (und zwar bis Juli) wird am Innrain. Hier gibt es neue Kanal-, Wasser und Stromleitungen. Stadteinwärts wird der Verkehr in unterschiedlichen Bauphasen entweder über die Schöpfstraße oder über den Innrain geführt. Schon jetzt wird in der Kaiserjägerstraße gewerkelt. Und das geht noch bis Ende des Jahres so weiter. Die Straße ist stadteinwärts eine Einbahn, die Seitenstraßen werden jeweils für acht bis zwölf Wochen zur Sackgasse.

Südring: Immer ein heikler Punkt für Autofahrer sind Arbeiten am Südring, genauer gesagt im Bereich zwischen Neuhauserstraße und Innerkoflerstraße. Hier geht es im März los – und das wird wohl zu umfangreichen Behinderungen führen. Unter anderem wird die wichtigste Wasserleitung der Trinkwasserversorgung, eine rund 60 Jahre alte Ringrohrleitung, erneuert. Um die Auswirkungen auf den Verkehr möglichst gering zu halten, erfolgt ihre Erneuerung mit einem grabenarmen Verfahren. Jeweils eine Fahrspur in beide Richtungen bleibt in diesem Abschnitt offen. Geplanter Abschluss der Arbeiten: Ende November. Im Herbst stehen dann wohl noch Arbeiten an der Mühlauer Brücke auf dem Programm und neben den 60 Großbaustellen natürlich auch noch zahlreiche Kleinbaustellen.

Unter www.innsbruck.gv.at steht ein Baustellenplan, der kontinuierlich aktualisiert wird, bereit.