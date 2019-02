Risse, quer durch alle Parteifarben

Die Turbulenzen im VP-Wirtschaftsbund lassen die Tiroler Volkspartei nicht kalt. Seit Tagen kopft die Parteispitze darüber, wie wieder Ruhe in den Wirtschaftsflügel kommen kann. Ausgelöst wurde der Wirbel von Wirtschaftsbundobmann Franz Hörl, zwischenzeitlich verlaufen die Konfliktlinien quer durch die Teilorganisation. Und haben jetzt darüber hinaus den Innsbrucker Wirtschaftsbund erreicht. Dort soll ja, wie berichtet, der Landtagsabgeordnete Mario Gerber Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf als neuer Stadtobmann nachfolgen. Doch offenbar regt sich jetzt gegen den Hotelier Widerstand. Auch von Zoller-Frischauf selbst.

Der Spartenobmann für Gewerbe und Handwerk in der Kammer, Franz Jirka, sowie der Wirtschaftskammerchef von Innsbruck, Karl Ischia, überlegen sogar, gegen Gerber zu kandidieren. Gestern liefen jedenfalls die Telefone heiß. Auf Landesebene plädiert die Partei für einen Neubeginn, auch wegen der Mehrfachfunktionen von Franz Hörl. Er soll sich früher als geplant als Obmann zurückziehen, heißt es.

Das geplante Interessentenmodell im Wohnpaket des Landes wird von der „Freiheitlichen Wirtschaft Tirol/FW-Tirol“ strikt abgelehnt. „Im jahrzehntelangen Kampf der Landespolitik, das Thema Wohnen in Tirol positiv zu gestalten, ist das Interessentenmodell leider ein vollkommen untaugliches Mittel“, stellt FW-Tirol-Obmann Winfried Vescoli fest. Für die FPÖ-Wirtschaftsvertreter führt das angedachte Modell zu einer massiven Einschränkung privater Bautätigkeiten und stellt eine planwirtschaftliche Maßnahme dar, die nicht mehr zeitgemäß sei.

Nicht ausgestanden scheint der grün-blaue Streit um die Karfreitagsdebatte. Wie berichtet, hat sich der grüne Klubobmann Gebi Mair einen Blasphemie-Vorwurf der FPÖ eingehandelt, nachdem er im Zuge des Halbfeiertagskompromisses in Richtung Bundesregierung twitterte: „Am Karfreitag um 15 Uhr ist Jesus am Kreuz vor Lachen gestorben.“ Mair, der sich zwar in Folge bei Gläubigen, nicht aber bei Türkis-Blau entschuldigte, dürfte von FP-Stadtrat Rudi Federspiel bei der Staatsanwaltschaft angezeigt werden: „Ich werde das am Wochenende machen.“ Die Freiheitlichen vermuten, dass Mair gegen Paragraf 188 Strafgesetzbuch verstoßen haben könnte. (pn, mami)